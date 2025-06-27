НАБУ и САП просят, кроме залога, отстранить Чернышова от должности
НАБУ и САП обратились с ходатайством в Высший антикоррупционный суд о применении к действующему вице-премьер-министру меры пресечения в виде залога в размере 120 млн грн, а также об отстранении его от должности.
Источник: пресс-служба НАБУ
Дословно: "НАБУ и САП направили в Высший антикоррупционный суд ходатайство о применении к действующему Вице-премьер-министру Украины, который ранее занимал должность Министра развития общин и территорий Украины, меры пресечения в виде залога в размере 120 млн грн. НАБУ и САП также обратились в Высший антикоррупционный суд с ходатайством об отстранении действующего Вице-премьер-министра Украины от должности".
Детали: Речь идет о вице-премьер-министре национального единства Алексее Чернышеве, которому инкриминируют злоупотребление служебным положением и получение неправомерной выгоды.
Кроме этого, САП также требует возложения на фигуранта таких обязанностей: прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду; сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы; не отлучаться из населенного пункта, в котором он находится, без разрешения следователя, прокурора или суда; сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями; носить электронное средство контроля.
В ВАКС официально сообщили, что заседание суда перенесли на 27 июня. "Сообщаем, что рассмотрение ходатайства прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры по применению меры пресечения в отношении вице-премьер-министра - министра национального единства состоится 27 июня 2025 года в 09:00. Судебное заседание будет проходить по адресу: проспект Берестейский, 41, зал судебных заседаний № 5", - говорится в сообщении.
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Предыстория:
- Ранее сообщалось, что Высший антикоррупционный суд 25 июня будет избирать меру пресечения вице-премьеру-министру национального единства Алексею Чернышову, которому инкриминируют злоупотребление служебным положением и получение неправомерной выгоды. По данным "Укринформа", САП будет просить суд назначить залог.
- 13 июня НАБУ и САП заявили о разоблачении коррупционной сделки в строительной сфере с участием топ-чиновников государства, которая могла привести к причинению государству более 1 млрд грн убытков. Антикоррупционные органы сообщили о подозрении 5 фигурантам, среди которых два человека, связанные с Чернышовым, – бывший государственный секретарь Минрегиона Василий Володин и бывший советник министра Максим Горбатюк. По информации УП в правоохранительных и политических кругах около месяца назад у Чернышова были проведены обыски.
- На прошлой неделе Чернышов находился за границей, в его пресс-службе заявили, что у него "плановая командировка в странах Европейского Союза". 21 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Чернышов находится в зарубежной командировке, после завершения которой он должен вернуться.
- 21 июня нардеп Ярослав Железняк сообщил, что 19 июня НАБУ и САП направили секретариату Кабмина приглашение Чернышову явиться для вручения подозрения 23 июня. Это подтвердил и источник УП.
- По информации источников УП, семья Чернышова в эти дни выехала из Украины.
- 22 июня вице-премьер сообщил, что вернулся в Украину из командировки и 23 июня возвращается к работе в Кабмине. 23 июня он пришел в НАБУ, где ему сообщили о подозрении.