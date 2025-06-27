НАБУ и САП просят, кроме залога, отстранить Чернышова от должности

НАБУ и САП обратились с ходатайством в Высший антикоррупционный суд о применении к действующему вице-премьер-министру меры пресечения в виде залога в размере 120 млн грн, а также об отстранении его от должности.

Источник: пресс-служба НАБУ

Дословно: "НАБУ и САП направили в Высший антикоррупционный суд ходатайство о применении к действующему Вице-премьер-министру Украины, который ранее занимал должность Министра развития общин и территорий Украины, меры пресечения в виде залога в размере 120 млн грн. НАБУ и САП также обратились в Высший антикоррупционный суд с ходатайством об отстранении действующего Вице-премьер-министра Украины от должности".

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Детали: Речь идет о вице-премьер-министре национального единства Алексее Чернышеве, которому инкриминируют злоупотребление служебным положением и получение неправомерной выгоды.

Кроме этого, САП также требует возложения на фигуранта таких обязанностей: прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду; сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы; не отлучаться из населенного пункта, в котором он находится, без разрешения следователя, прокурора или суда; сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями; носить электронное средство контроля.

В ВАКС официально сообщили, что заседание суда перенесли на 27 июня. "Сообщаем, что рассмотрение ходатайства прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры по применению меры пресечения в отношении вице-премьер-министра - министра национального единства состоится 27 июня 2025 года в 09:00. Судебное заседание будет проходить по адресу: проспект Берестейский, 41, зал судебных заседаний № 5", - говорится в сообщении.

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