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Міноборони РФ заявило, що нічний удар – це помста Україні за "Павутину"

Українська правдаП'ятниця, 6 червня 2025, 13:59
Міноборони РФ заявило, що нічний удар – це помста Україні за Павутину
Наслідки атаки РФ в ніч на 6 червня 2025 року/Київська міська прокуратура

У Міноборони Росії підтвердили, що в ніч на 6 червня їхні війська завдали масованого удару по Україні. За версією Росії, удари нібито завдавалися по "по об'єктах оборонної промисловості та військової інфраструктури України".

Джерело: заява Міністерства оборони РФ

Деталі: Як пише російське Міноборони, для удару нібито застосували високоточну далекобійну зброю повітряного, морського та наземного базування, а також ударні безпілотники.

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Мішенями, за даними Міноборони РФ, стали буцімто "конструкторські бюро, підприємства з виробництва та ремонту озброєння, цехи збирання БПЛА, центри підготовки льотного складу та склади ЗСУ".

У Міноборони РФ заявили, що нічна атака стала відповіддю на "терористичні акти київського режиму". Російське оборонне відомство заявляє, що начебто "всі заплановані цілі були уражені".

Передісторія:

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