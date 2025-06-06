Міноборони РФ заявило, що нічний удар – це помста Україні за "Павутину"
У Міноборони Росії підтвердили, що в ніч на 6 червня їхні війська завдали масованого удару по Україні. За версією Росії, удари нібито завдавалися по "по об'єктах оборонної промисловості та військової інфраструктури України".
Джерело: заява Міністерства оборони РФ
Деталі: Як пише російське Міноборони, для удару нібито застосували високоточну далекобійну зброю повітряного, морського та наземного базування, а також ударні безпілотники.
Мішенями, за даними Міноборони РФ, стали буцімто "конструкторські бюро, підприємства з виробництва та ремонту озброєння, цехи збирання БПЛА, центри підготовки льотного складу та склади ЗСУ".
У Міноборони РФ заявили, що нічна атака стала відповіддю на "терористичні акти київського режиму". Російське оборонне відомство заявляє, що начебто "всі заплановані цілі були уражені".
Передісторія:
- У ніч на 6 червня Росія завдала комбінованого удару по Україні. Під обстріл потрапили Київ, Тернопіль, Луцьк, Чернігів та Львівщина.
- За даними Повітряних Сил Росія атакувала 452-ма засобами повітряного нападу: ракетами та дронами. Протиповітряна оборона знешкодила 406 ворожих цілей, є влучання у 13 локаціях та падіння уламків.
- Унаслідок нічного удару по Києву загинули троє рятувальників, десятки людей постраждали.
- На Київщині через атаку росіян пошкоджені залізничні колії, низка поїздів будуть слідувати резервним маршрутом.
- 1 червня СБУ провела спецоперацію "Павутина", у результаті якої були уражені літаки стратегічної авіації на 4-х російських аеродромах. Очільник СБУ Василь Малюк заявив, що загалом йдеться про "ураження 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ".
Знати більше: Ми знищили далеко не всю авіацію, але втрата навіть одного борту – велика подія. Ігнат про операцію "Павутина"