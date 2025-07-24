Зеленський заявив, що вже погодив текст нового проєкту закону щодо НАБУ і САП, скоро внесе до ВР
Президент Володимир Зеленський повідомив, що він уже погодив текст нового законопроєкту, який має "зміцнити" незалежність антикорупційних органів, і що внесе його до ВР у четвер.
Джерело: президент у Telegram
Пряма мова Зеленського: "Щойно погодив текст законопроєкту, який гарантує реальне зміцнення системи правопорядку в Україні, незалежність антикорупційних органів, а також надійний захист системи правопорядку від будь-якого російського впливу чи втручання. Текст збалансований".
Деталі: За словами президента, цей проєкт закону містить "реальні інструменти, жодних російських зв’язків і незалежність НАБУ та САП".
Він планує його внести до Верховної Ради 24 липня.
"Важливо, що зберігаємо єдність. Важливо, що зберігаємо незалежність. Важливо, що поважаємо позицію всіх українців і вдячні кожному, хто з Україною", – запевнив Зеленський.
Що було раніше: Група народних депутатів подали на реєстрацію законопроєкт, який передбачає скасування усіх норм щодо НАБУ і САП, які були у законі №12414.
Знати більше: Антиантикорупційна спецоперація. Що стоїть за обшуками в НАБУ
Передісторія:
- Співробітники СБУ та ОГП провели щонайменше 70 обшуків у 15 співробітників Національного бюро розслідувань у різних областях України 21 липня. У НАБУ повідомляли, що силовики не мали судових ухвал на проведення обшуків.
- Детективам НАБУ інкримінують державну зраду, незаконну торгівлю з Росією, корупцію в інтересах олігархів. Водночас активізувалося Державне бюро розслідувань із матеріалами про ДТП кількарічної давнини за участі співробітників НАБУ.
- 22 липня Верховна Рада ухвалила закон №12414 зі змінами до Кримінального процесуального кодексу, згідно з якими НАБУ та САП стають залежними від рішень генерального прокурора.
- Керівники Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури закликали президента Володимира Зеленського не підписувати законопроєкт №12414, який фактично знищує незалежність НАБУ і САП. Однак увечері 22 липня президент підписав документ.
- У багатьох містах України відбулися акції протесту після ухвалення цієї законодавчої ініціативи.
- Після цього Зеленський пообіцяв внести у Верховну Раду законопроєкт, який забезпечить "силу системі правопорядку" та збереже "всі норми для незалежності антикорупційних інституцій".