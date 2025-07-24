Зеленський заявив, що вже погодив текст нового проєкту закону щодо НАБУ і САП, скоро внесе до ВР

Президент Володимир Зеленський повідомив, що він уже погодив текст нового законопроєкту, який має "зміцнити" незалежність антикорупційних органів, і що внесе його до ВР у четвер.

Джерело: президент у Telegram

Пряма мова Зеленського: "Щойно погодив текст законопроєкту, який гарантує реальне зміцнення системи правопорядку в Україні, незалежність антикорупційних органів, а також надійний захист системи правопорядку від будь-якого російського впливу чи втручання. Текст збалансований".

Деталі: За словами президента, цей проєкт закону містить "реальні інструменти, жодних російських зв’язків і незалежність НАБУ та САП".

Реклама:

Він планує його внести до Верховної Ради 24 липня.



"Важливо, що зберігаємо єдність. Важливо, що зберігаємо незалежність. Важливо, що поважаємо позицію всіх українців і вдячні кожному, хто з Україною", – запевнив Зеленський.

Що було раніше: Група народних депутатів подали на реєстрацію законопроєкт, який передбачає скасування усіх норм щодо НАБУ і САП, які були у законі №12414.

Знати більше: Антиантикорупційна спецоперація. Що стоїть за обшуками в НАБУ

РЕКЛАМА:

Передісторія: