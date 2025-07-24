Зеленский заявил, что уже согласовал текст нового проекта закона о НАБУ и САП, скоро внесет в ВР

Президент Владимир Зеленский сообщил, что он уже согласовал текст нового законопроекта, который должен "укрепить" независимость антикоррупционных органов, и что внесет его в ВР в четверг.

Источник: президент в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Только что согласовал текст законопроекта, который гарантирует реальное укрепление системы правопорядка в Украине, независимость антикоррупционных органов, а также надежную защиту системы правопорядка от какого-либо российского влияния или вмешательства. Текст сбалансирован".

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Детали: По словам президента, этот проект закона содержит "реальные инструменты, никаких российских связей и независимость НАБУ и САП".

Он планирует внести его в Верховную Раду 24 июля.

"Важно, что сохраняем единство. Важно, что сохраняем независимость. Важно, что уважаем позицию всех украинцев и благодарны каждому, кто с Украиной", – заверил Зеленский.

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Что было раньше: Группа народных депутатов подала на регистрацию законопроект, который предусматривает отмену всех норм относительно НАБУ и САП, которые были в законе №12414.

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