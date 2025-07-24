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Зеленский заявил, что уже согласовал текст нового проекта закона о НАБУ и САП, скоро внесет в ВР

Ирина БалачукЧетверг, 24 июля 2025, 15:01
Зеленский заявил, что уже согласовал текст нового проекта закона о НАБУ и САП, скоро внесет в ВР
Президент Владимир Зеленский. Фото ОП

Президент Владимир Зеленский сообщил, что он уже согласовал текст нового законопроекта, который должен "укрепить" независимость антикоррупционных органов, и что внесет его в ВР в четверг.

Источник: президент в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Только что согласовал текст законопроекта, который гарантирует реальное укрепление системы правопорядка в Украине, независимость антикоррупционных органов, а также надежную защиту системы правопорядка от какого-либо российского влияния или вмешательства. Текст сбалансирован".

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Детали: По словам президента, этот проект закона содержит "реальные инструменты, никаких российских связей и независимость НАБУ и САП". 

Он планирует внести его в Верховную Раду 24 июля.

"Важно, что сохраняем единство. Важно, что сохраняем независимость. Важно, что уважаем позицию всех украинцев и благодарны каждому, кто с Украиной", – заверил Зеленский.

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Что было раньше: Группа народных депутатов подала на регистрацию законопроект, который предусматривает отмену всех норм относительно НАБУ и САП, которые были в законе №12414.

Знать больше: Антиантикоррупционная спецоперация. Что стоит за обысками в НАБУ

Предыстория:

  • Сотрудники СБУ и ОГП провели по меньшей мере 70 обысков у 15 сотрудников Национального бюро расследований в разных областях Украины 21 июля. В НАБУ сообщали, что силовики не имели судебных постановлений на проведение обысков.
  • Детективам НАБУ инкриминируют государственную измену, незаконную торговлю с Россией, коррупцию в интересах олигархов. В то же время активизировалось Государственное бюро расследований с материалами о ДТП многолетней давности с участием сотрудников НАБУ.
  • 22 июля Верховная Рада приняла закон №12414 с изменениями в Уголовный процессуальный кодекс, согласно которым НАБУ и САП становятся зависимыми от решений генерального прокурора.
  • Руководители Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры призвали президента Владимира Зеленского не подписывать законопроект №12414, который фактически уничтожает независимость НАБУ и САП. Однако вечером 22 июля Зеленский подписал документ.
  • Во многих городах Украины прошли акции протеста после принятия этой законодательной инициативы.
  • После этого Зеленский пообещал внести в Верховную Раду законопроект, который обеспечит "силу системы правопорядка" и сохранит "все нормы для независимости антикоррупционных институтов".

ЗеленскийзаконодательствоНАБУ
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