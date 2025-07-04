НАБУ провело обшуки у Резнікова – УП
Національне антикорупційне бюро провело обшуки у колишнього міністра оборони Олексія Резнікова.
Джерело: поінформовані співрозмовники УП
Деталі: За словами джерел, у ексміністра провели обшук і "знайшли лівий телефон і ще щось".
Також про обшуки у Резнікова повідомили джерела ZN.UA. Повідомляється, що детективи вилучили у нього низку значущих документів.
Згодом джерела УП повідомили, що слідчі дії відбулися 30 червня в рамках справи про закупівлю продуктів для армії за завищеними цінами, так званої справи про "курячі яйця за 17 гривень". У квітні в НАБУ заявляли, що Резніков не є підозрюваним у провадженні.
Резніков повернувся з відпочинку за кордоном. За словами джерел, у нього вилучили особистий телефон: "Телефон не почищений, з чатами. Поки вивчається".
Оновлено: У той же час джерела в оточенні Резнікова запевнили, що обшук відбувся у справі "відкритою за заявою самого Резнікова ще у 2023 році".
Також співрозмовники близькі до ексміністра заявили, що у нього не вилучали жодних документів, а "телефон погортали, нічого цікавого крім переписки щодо публікацій у ЗМІ не знайшли".
Передісторія:
- 21 січня 2023 року видання ZN.ua повідоммило, що Міноборони закуповує харчі для військовослужбовців дорожче у два-три рази, ніж у магазинах Києва. Грудневу угоду з "Актив компані" від імені міністерства підписав Богдан Хмельницький, який фігурував у справі про розкрадання 580 тисяч доларів під час закупівлі військової амуніції.
- Особливого розголосу набула інформація про "курячі яйця за 17 гривень": у розслідуванні журналістів йшлося про ціну за штуку, хоча в документі фігурувала також ціна за 100 грамів.
- Міноборони назвало інформацію про задорогі харчі введенням в оману та маніпуляцією та обіцяло звернутися до СБУ, а міністр оборони Олексій Резніков відкинув звинувачення до Міноборони. Пізніше в інтерв'ю "Українській правді" Резніков визнав, що був занадто емоційний та обіцяв ретельно перевірити всі факти, виявлені журналістами.
- Заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов подав у відставку і був звільнений 24 січня на фоні скандалу через закупівлі за завищеними цінами продуктів для військових. Було звільнено і Богдана Хмельницького з посади директора департаменту закупівель Міністерства оборони, про що стало відомо 25 січня.
- Парламент схвалив відставку Олексія Резнікова з посади міністра оборони у вересні 2023 року.