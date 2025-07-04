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НАБУ провело обшуки у Резнікова – УП

Українська правда, Альона Мазуренко П'ятниця, 4 липня 2025, 17:50
НАБУ провело обшуки у Резнікова – УП
ОЛЕКСІЙ РЕЗНІКОВ НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦІЇ 5 ЛЮТОГО, ФОТО ДМИТРА ЛАРІНА, УП

Національне антикорупційне бюро провело обшуки у колишнього міністра оборони Олексія Резнікова.

Джерело: поінформовані співрозмовники УП

Деталі: За словами джерел, у ексміністра провели обшук і "знайшли лівий телефон і ще щось".

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Також про обшуки у Резнікова повідомили джерела ZN.UA. Повідомляється, що детективи вилучили у нього низку значущих документів.

Згодом джерела УП повідомили, що слідчі дії відбулися 30 червня в рамках справи про закупівлю продуктів для армії за завищеними цінами, так званої справи про "курячі яйця за 17 гривень". У квітні в НАБУ заявляли, що Резніков не є підозрюваним у провадженні. 

Резніков повернувся з відпочинку за кордоном. За словами джерел, у нього вилучили особистий телефон: "Телефон не почищений, з чатами. Поки вивчається".

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Оновлено: У той же час джерела в оточенні Резнікова запевнили, що обшук відбувся у справі "відкритою за заявою самого Резнікова ще у 2023 році".

Також співрозмовники близькі до ексміністра заявили, що у нього не вилучали жодних документів, а "телефон погортали, нічого цікавого крім переписки щодо публікацій у ЗМІ не знайшли".

Передісторія:

РезніковНАБУобшуки
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