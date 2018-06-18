Справа Бабченка: Герман залишиться під вартою

Апеляційний суд Києва залишив чинним запобіжний захід у вигляді утримання під вартою Борису Герману, підозрюваному в організації приготування до теракту в вигляді вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка.



Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" в понеділок.



В ході судового засідання 18 червня захист підозрюваного наполягав на обранні запобіжного заходу, не пов'язаного з триманням під вартою, відзначаючи, що в арешті немає необхідності, виходячи з відсутності ризиків.



Сторона звинувачення в свою чергу виступила проти задоволення скарги адвокатів, заявивши, що суд першої інстанції, виносячи рішення про утримання під вартою, врахував усі обставини справи.

Перед засіданням Апеляційного суду Києва щодо його арешту підприємець Борис Герман заявив, що отримав від російської сторони "розстрільний список", де був син міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

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Раніше Служба безпеки України оприлюднила фрагменти розмов організатора вбивства журналіста Аркадія Бабченка Бориса Германа з іншими організаторами В'ячеславом Пивоварником та невідомим свідком.

Увечері 29 травня стало відомо про нібито розстріл російського журналіста Аркадія Бабаченка на порозі його квартири у Києві. А ввечері 30 травня голова СБУ Василь Грицак заявив, що Бабченко живий: "вбивство" інсценувала його спецслужба, аби попередити справжнє вбивство і затримати замовника.

Комітет захисту журналістів (CPJ), ОБСЄ та "Репортери без кордонів"розкритикували таку спецоперацію.

Грицак заявив, що "організатора" вбивства Бабченка затримали. Нібито російські спецслужби завербували громадянина України Г., який найняв для вбивства колишнього АТОвця. А той допоміг СБУ – і відзвітував організатору, що "вбивство відбулось".

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Ймовірним організатором "убивства" Бабченка виявився Борис Герман, який також проходить як обвинувачуваний в інших кримінальних справах.

Суд постановив обрати для Германа запобіжний захід у вигляді арешту. Під час засідання він заявив, що співпрацює з українською контррозвідкою та назвав замовника з фонду Путіна.

Адвокат підозрюваного в організації вбивства російського журналіста Аркадія Бабченко Євген Солодко заявив, що його підзахисний відомий волонтер і є директором компанії з виробництва зброї.

У Генпрокуратурі заявили, що завдяки спецоперації вдалося отримати список із 30 осіб, яких нібито планували "прибрати", як і Бабченка.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що особам, які могли стати жертвами російських спецслужб поряд з журналістом, буде надано охорону.

Пізніше він повідомив, що імітація вбивства Аркадія Бабченка допомогла слідству отримати список із 47 потенційних жертв.

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