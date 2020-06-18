Пробный удар. Кто собирает партию мэров

Ще у квітні, під час гострої фази карантинних обмежень, почав назрівати інституційний конфлікт місцевоі і центральної влад.

Демарш черкаського міського голови Анатолія Бондаренка став чи не найяскравішим прикладом того, як керівники на низах можуть ігнорувати вказівки центру. І крім пожурювань з боку президента – не отримати жодних серйозних наслідків.

Мери і місцеві адміністрації прийняли перший удар карантину на себе і вважали, що Київ їх, принаймні на початках, кинув напризволяще. Коли ж ситуація з Бондаренком закінчилась нічим, місцеві еліти побачили наскільки насправді слабкий центр.

Приблизно в цей же час у ЗМІ просочилась інформація про створення так званої "партії мерів". Вступити у неї начебто мали міські голови найбільших міст.

Мер Києва Віталій Кличко підтверджував існування такого проекту, мер Дніпра Борис Філатов навпаки заперечував і переконував, що така ідея – вигадки Офісу президента.

Попри різнобій заяв, як стало відомо УП, переговори про об’єднання мерів і справді відбувалися. Вони тривали в різних форматах, з різним колом запрошених, наживо та онлайн.

І от 19 червня, у п’ятницю, має відбутись презентація, скажімо так, першого драфту майбутньої партії.

"Українська правда" з’ясувала, хто з мерів і про що домовився на даному етапі та хто є рушійною силою створення нової партії.

Віталій Кличко пропонував зробити "УДАР" базою для партії мерів Фото: FB-сторінка Віталія Кличка

У партії мерів багато протиріч і проблем. Найголовніші два питання: ідеологія та лідерство.

Теоретично, коли вибори в Раду відбуватимуться за відкритими регіональними списками, популярність міських голів може стати запорукою успіху їхнього політичного об’єднання по всій країні.

Проблема в тому, що неможливо знайти ідеологічну базу, на який в одну партію помістяться, скажімо, популярний у себе в місті колишній "регіонал" і мер Одеси Геннадій Труханов та мер Тернополя "свободівець" Сергій Надал, який теж у себе в місті має хороший рейтинг.

Тож уже на старті проекту створення "партії мерів" зависло в повітрі.

Посилило ступор небажання ключових потенційних учасників, як то мера Києва Віталія Кличка, мера Харкова Геннадія Кернеса чи мера Львова Андрія Садового відмовитись від власних проектів на користь нової партії.

Для того, щоб створення партії міських голів не перетворилось на чергову мертвонароджену ідею, потрібен був лідер, який взяв би на себе найважчу роботу первинних переговорів та концентрації капіталу.

За даними УП, станом на початок червня таким двигуном став мер Дніпра Борис Філатов.

Філатов, крім бажання пограти у велику політику, має і ще одну цікаву мотивацію. Його образа на президента Зеленського бере свій початок зі спроби публічного розносу, яку гарант влаштовував у Дніпрі влітку минулого року.

Почалось усе з парі про побудову моста, а потім доповнилось масою дрібних підстав і непорозумінь.

Філатов має бажання пограти у велику політику Фото: FB-Сторінка Бориса Філатова

Як розповідають у Філатова, він хоче провчити президента, почавши з розгрому на місцевих виборах восени 2020-го.

Зараз мер Дніпра взяв на себе шефство запуску нової партії. До нього вже приєдналися міські голови Миколаєва Олександр Сєнкевич, Чернівців – Олексій Каспрук, Житомира – Сергій Сухомлин.

"Комунікація триває з усіма міськими головами. Мери дуже солідарні одне з одним, але поки що не всі готові вступати у цю партію. Але, думаю, це справа часу", – розповідає джерело у "партії мерів".

За словами співрозмовника, кілька міських голів звернули увагу на активізацію силовиків у регіонах.

"Зараз кожному меру "морочить голову" СБУ. Перевірки почались аж до якихось болтів і лампочок. Ми ж всі розуміємо, що цим Київ хоче нам сказати", – додає мер, який приєднається до майбутньої партії.

Презентація політсили відбудеться вже 19 червня у Києві. Наразі організатори шукають підходящу залу в одному з інформагентств Києва.

Сергій Надал у Тернополі має також хороший рейтинг Фото: FB-сторінка Сергія Надала

Планується провести саме презентацію – публічний захід ознайомлення, а великий з’їзд, на якому партія постане як повноцінна політсила, буде проведений пізніше.

"У нас не буде одного лідера, це не партія лідерського типу. Ви ж розумієте, що кожен мер є лідером. Всі рішення прийматимуться демократичним шляхом, створимо політраду, все по-цивілізованому", – розповідає джерело у майбутній партії.

Серйозність фрази "кожен сам собі лідер" можна простежити по переговорах Філатова і Ко з Віталієм Кличком.

Мер Києва складно вимовляє слова "діджиталізація" та "сенсаційними", але дуже добре вміє казати "ні".

З самого початку, коли починалися переговори про створення партії мерів, очікувалося, що її лідером стане мер столиці та голова Ради міст Кличко. І, за даними УП, Кличко справді брав активну участь у переговорах.

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От тільки говорив він не лише з колегами по мерському цеху, але й з Офісом президента. У майбутній Київраді партія Кличка бачить найбільш перспективним варіантом коаліції – співпрацю зі "Слугою народу".

"Ми казали Віталіку: дивися, давай створюємо партію і ти будеш її лідером. Він нам каже: у мене уже є партія "УДАР", вступайте в "УДАР", для чого вам ще одна партія? Це з його боку звучало непристойно", – обурюється в розмові з УП один з мерів.

В оточенні Кличка визнають, що він і правда пропонував зробити "УДАР" базою для партії мерів.

"Віталій справді запропонував мерам вступати в "УДАР". А нащо створювати нову партію, коли її можна просто перейменувати? Просто мери вирішили, що Кличка можна легко надурити. Мовляв, ти лідер, але це наше, і це наше, і те наше теж. Тому Віталік сказав: "добре, робіть як хочете, я подивлюся збоку і похвалю вас", – озвучує свою версію один із чільних членів команди Кличка.

Чи зможе Садовий відмовитись від власних проектів на користь нової партії? Поки невідомо. Фото: FB-сторінка Андрія садового

За великим рахунком, у мера Києва розуміють, що у них є досить часу, аби вичекати більш сприятливих умов. Для місцевих виборів Кличку ніхто не потрібен, і він, і його партія мають всі шанси виграти вибори в столиці.

"Очевидно, що цей проект запускається під парламентські вибори. Але ж ви розумієте, що з Кличком партія мерів – це одне, а без Кличка – зовсім інше. Їм все одно доведеться прийти до Віталіка і домовлятись. Але тоді уже у його пісочниці", – пояснює співрозмовник, близький до столичного мера.

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Бажання Філатова та його перших союзників принаймні не відкладати презентацію своєї партії цілком зрозуміле.

19 червня, коли планується перший вихід у світ мерів-однопартійців, цілком підходящий для цього час.

З одного боку, до сезону відпусток ще залишається досить часу, аби прокомунікувати свої позиції. З іншого боку – літні канікули можна ефективно використати для створення первинної партійної інфраструктури, команди тощо.

Щоб мати чим заманювати гравців типу Кличка чи Садового, ініціатори "партії мерів" мусять швидко і грамотно її капіталізувати.

І на відміну від "УДАРу" чи "Самопомочі", їхній горизонт планування упирається в початок осені, коли треба буде заявляти про участь у місцевих виборах.

Роман Кравець, Роман Романюк, УП