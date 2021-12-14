У гопника, будь-то Путин или ваш сосед-алкоголик, вместо логики звериные инстинкты – эксперт по самообороне Антон Фарб

За вечер на дорогах Киева произошло 25 аварий.

Экс-судью обнаружили застреленным в Киеве.

На Волыни учительница физики таскала ученика за уши и била по голове.

В Кривом Роге школьники избили и изнасиловали работницу бани.

В Лубнах мужчина устроил резню на автомойке.

Эти заголовки появились в лентах новостей за те несколько часов, что мы разговаривали с Антоном Фарбом, президентом Федерации крав-мага Украины, автором книг "Сам себе телохранитель" и "Серый человек. Искусство быть невидимым".

Пока мы беседовали о философии личной безопасности, перепрошивке мышления и концепции "серого человека", за окнами грабили, избивали, насиловали и стреляли.

Вряд ли кто-то из жертв этих преступлений, отправляясь утром на работу, догадывался, что день для них закончится в больнице или морге.

Одна из главных мантр человека "на позитиве" – думая о неприятностях, ты притягиваешь их. Фарб считает это одной из самых вредных настроек: "То есть, когда я пристегиваюсь ремнем безопасности, я притягиваю аварию? А когда пользуюсь презервативом, притягиваю венерические заболевания, СПИД или нежелательную беременность?"

Фарб не призывает бежать из мегаполисов в леса и строить там личные бункеры на случай войны, терактов и погромов. То, чему он учит, это принять, что приемы самообороны – не только умение драться и стрелять. Но и знание невербального языка тела и социальной инженерии, способность управлять своим и чужим восприятием, профайлинг и антипрофайлинг.

Он любит повторять фразу, приписываемую фронтмену группы Nirvana Курту Кобейну: "То, что ты параноик, еще не означает, что за тобой не следят".

"Лучший бой – тот, который не состоялся", – уверяет Фарб. От человека, в послужном списке которого 26 лет тренировок, 15 лет преподавания и более 700 семинаров по личной безопасности в Украине, Молдове, Литве, Польше – это звучит убедительно.

Антон Фарб рассказал "Украинской правде", чем отличается паранойя от алертности, а хейтер в онлайне от гопника в офлайне, дал несколько вредных советов как стать жертвой преступника, и порекомендовал как бороться со своим цифровым следом.

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"Мой любимый идиотский совет: если под рукой оказалась кошка, бросьте ее в нападающего"

– "Раньше я боялся, что меня могут бросить и забыть. Теперь я опасаюсь, что меня могут запомнить и найти" – один из эпиграфов к вашей книге. Это точно не паранойя? И где тогда граница между паранойей и реальной оценкой̆ опасности?

– Паранойя – это постоянный страх, поиск врагов и теории заговоров. То, чему мы учим, называется алертностью.

Простейший пример: вы подходите к пешеходному переходу. Прежде чем сделать шаг, смотрите налево и направо, даже если вам зеленый. Потому что знаете: в мире есть пьяные водители, которые летят на красный. Они вам не дают спать по ночам? Нет. Вы думаете, что все пьяные водители мира устроили охоту именно на вас? Вряд ли. Вы просто знаете, что они есть. Осознание того, что автомобиль в руках пьяного водителя – источник угрозы, и есть алертность.

Семинары я начинаю с нескольких аксиом и прошу участников сказать, согласны ли они с ними. "Мы живем в опасном мире". Все хором: "Да". "В мире есть злые люди". "Да". "Они способны на чудовищные поступки". "Да". "Что-то плохое может случиться лично со мной". Уже не так уверенно: "Ну, да". "Случиться сегодня". Один голос: "Можно не сегодня? Я сегодня не готов".

Любая самозащита начинается не с тренировок в зале, а с осознания того, что со мной может случиться что-то плохое прямо сегодня.

– Назовите главную ошибку, связанную с самозащитой?

– Большинство людей не готовы принять тот факт, что они "достойны" покушения, что их могут убить, и сделать это несложно, если они сами не позаботятся о своей безопасности. Самая типичная ошибка: "А меня-то за что? Я не бандит, не олигарх, не активист, не депутат, чтобы меня убивать".

Наш инструктор как-то вечером вышел к ларьку кофе попить. Подходит к нему незнакомый человек, достает пистолет. Говорит: "Сейчас убью". Инструктор спрашивает: "Почему? Я тебя первый раз в жизни вижу". Тот отвечает: "Меня жена бросила, и я хочу кого-то убить".

Большинство преступлений так и совершается.

– Можете дать несколько вредных советов, касающихся личной безопасности?

– Лидер этого хит-парада – мысль материальна, не думай о плохом и ничего плохого с тобой не случится. Такая странная побочка позитивного мышления.

Второй совет – начинайте что-то проповедовать напавшему на вас. Регулярно сталкиваюсь с таким на семинарах для женщин. "Если он хочет меня изнасиловать, я ему скажу…" И дальше варианты того, что они скажут: "у меня сифилис". Или: "тебя посадят". Они верят, что человеку, который собрался их насиловать, можно словами объяснить, что это нехорошо. Перед тобой зомби и пока ему глаз не выдавишь, он не успокоится.

Третий совет – никогда не носите с собой средства защиты – газовые баллончики, ножи. Ведь всем известно, что они, как и негативные мысли, притягивают неприятности.

И наконец самый любимый идиотский совет я прочел в книге "Черная медицина". В случае опасности, если под рукой оказалась кошка, бросьте ее в нападающего. Вот это, по-моему, квинтэссенция идиотизма. Ничего лучше я не придумаю.

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– Какие ваши ролики на YouTube собрали больше всего просмотров?

– "Как убить человека ножом?" На одном из семинаров мы проигрывали ситуацию в ресторане – человек врывается с автоматом, а у вас с собой только нож. Я показал технику, как можно защититься, и повесил в сети ролик, снятый на телефон. Там около 300 тысяч просмотров, несколько тысяч комментариев, часто возмущенных.

Интересная история была с другим семинаром, который мы проводили 1 апреля – "Как избавиться от трупа?" Планировали разбор для сценаристов и писателей того, как это обычно делается в литературе и кино. На семинар записались 200 человек, и я не знал, радоваться или хвататься за голову.

Пришел археолог, начал рассказывать, как тяжело копать мерзлую землю, был фармацевт, который рассказывал, что любой яд найдут. После этого я вообще серьезно задумался о том, что людям нужно.

– Нашли ответ? Какой вопрос чаще всего задают на ваших семинарах?

– Какой газовый баллончик вы посоветуете? Человек хочет пойти в магазин, заплатить деньги и купить "абсолютное оружие". На самом деле это последнее, о чем нужно подумать. В основании пирамиды личной безопасности образ мышления, потом знания, потом навыки, и только потом снаряжение.

Концепция "серого человека" – это прежде всего изменения в ваших настройках. Это об отличиях мудрого человека от умного – умный сумеет выбраться из ситуации, в которую мудрый не попадет. Навыки драться и стрелять вторичны по отношению к умению избегать ситуаций, где они могут понадобиться.

Как защитить себя в такси Никогда не делите поездку с другим пассажиром, даже если ему очень надо. Сфотографируйте водителя и номер машины. Отправьте тем, кто будет вас искать, если вы не доедете до места назначения. В такси всегда садитесь на заднее сиденье. Сев, отзвонитесь на место назначения и сообщите расчетное время прибытия. Контролируйте маршрут по своему телефону. Если вам что-то не нравится – поведение водителя, манера вождения, просто "бабочки в животе" - "остановите тут, пожалуйста, я выйду". Если водитель не реагирует на просьбу – звоним принимающей стороне, описываем ситуацию. Потом звоним в полицию: "Меня похитили". Если предыдущий пункт недоступен – нет связи и т.д. – выбираем удачный момент, чтобы не создавать аварийную ситуацию на дороге, и дергаем ручной тормоз. Дальше крав-мага. Душить водителя с заднего сиденья легко и удобно. Из книг "Сам себе телохранитель" и "Серый человек"

"Кроме вас и этого мудака в лифте никого не будет, полиция приедет потом"

– Проведем краш-тест. Насколько я соответствую концепции "серого человека"?

– Идеально. В вашей внешности ничего не наводит на мысль, что от вас может исходить угроза. На вас нет тактической одежды, обуви и снаряжения, шевронов и баллистических очков, брутальных велкро патчей. И при этом ничего не вызывает желания вас ограбить. Нет броской супердорогой одежды и аксессуаров.

В ваших реакциях нет признаков расслабленности. Несколько лет назад в Великобритании провели эксперимент: преступникам-рецидивистам, сидящим за уличный разбой, показали запись с камеры наблюдения на выходе из метро в час пик. И спросили, кого бы они выбрали жертвой из толпы. Все, не сговариваясь, выбирали тех, кто шел с опущенной головой и медленней, чем остальные.

Концепция "серого человека" – это умение сливаться с ландшафтом, не привлекать к себе лишнего внимания.

– Эту концепцию сложно совместить с публичностью и гражданским активизмом. Как "белой вороне" стать "серым человеком" из толпы?

– Один из самых неожиданных вопросов, который мне задавали на семинарах – "как защититься от бульдозера?". Тут у меня сразу возник синий экран смерти. Говорю: "Подождите, в смысле?" Женщина отвечает: "Я борюсь с незаконной застройкой, мы встали в живую цепь и на нас поехал бульдозер, что нам делать в таком случае?" Ну, РПГ-7 (ручной противотанковый гранатомет – УП) в принципе мог бы помочь.

Я пытаюсь донести до таких людей – активистов, журналистов-расследователей, простую, но неочевидную для них мысль. Своей деятельностью они создают проблемы для богатых и влиятельных. Становятся участниками игры, где они лишние фигуры на доске. И это всегда зона повышенного риска.

После одного из семинаров ко мне подошел человек и говорит: "Я гражданский активист, мне уже угрожали, и я опасаюсь, что меня могут похитить. Что делать?"

Говорю ему: сами спланируйте свое похищение. Подумайте, что надо знать вашим похитителям? Потом проанализируйте, как эту информацию о вас можно получить. Из сети, из других открытых источников, от друзей, путем наружного наблюдения. Стараетесь минимизировать доступ ко всей этой информации.

Когда вы это спланировали, условно говоря, сыграли за другую команду, начинаете менять свою жизнь, чтобы это было сделать сложнее.

Если говорить о заказных преступлениях, похитить или убить можно каждого. Все зависит от мотивированности и профессионализма исполнителей.

Но задача человека, который знает, что он в группе риска, сделать так, чтобы максимально усложнить задачу нападающим. Чтобы их действия стали нерентабельными – слишком много усилий, денег и времени.

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– Вы утверждаете, что у личной безопасности и секса общее свойство – их нельзя делегировать. Но есть огромный̆ штат людей̆, которых мы нанимаем на работу, платя налоги, и главная их функция – обеспечить нашу безопасность.

– Правоохранительные органы ищут преступников после совершения преступления. Но рассчитывать на то, что они спасут вас в момент нападения – инфантилизм. Пусть придет кто-то взрослый и мне поможет. Взрослые – это мы.

У американцев есть термин – first responder. Человек, который первым приезжает на место чрезвычайной ситуации, пожарный, полицейский, парамедик. Но по сути first responder – это вы. Раньше всех на месте преступления оказываетесь вы, часто даже раньше преступника.

Я это всегда говорю женщинам на семинарах по самозащите: кроме вас и этого мудака в лифте никого не будет, полиция приедет потом.

– Свою безопасность можно делегировать и службам частной охраны. Какова цена вопроса?

– Давайте считать. Я хочу взять себе команду телохранителей для работы в режиме 24/7. Это значит, что мне надо нанять девять человек, чтобы они работали сутки через трое. Каждому платить минимум по тысяче долларов в месяц. Плюс аренда бронированного авто, машина сопровождения, бензин и прочие расходы. 15-20 тысяч долларов в месяц и выше – бюджет средней руки службы охраны.

Если вы не олигарх, согласитесь, делегировать свою безопасность службам охраны проблематично.

– Как увеличить шансы выжить при терактах?

– При терактах убивает паника и ступор. И степень готовности оказать первую медицинскую помощь, прежде всего самому себе. Если человек находится в зоне поражения, никто, кроме него самого, первой помощи не окажет. Никто под огонь не полезет и будет прав.

Как-то я был на конференции учителей Святошинского района Киева. Попросили рассказать "что-то про безопасность". Выхожу, в зале сидит двести учительниц. Говорю: вы проводите урок, слышите выстрелы в коридоре, ваши действия? В ответ двести пар стеклянных, не понимающих вопрос глаз. 21-й век, готовность нулевая.

Вспомните теракт в Луцке. Это же был цирк. И самое страшное – то, что наш президент выполнил требование террориста.

Выполнять требования террористов нельзя никогда, если речь не идет о том, что делают израильтяне, когда меняют своих пленных. Это тоже спорная штука, но по крайней мере любой израильский солдат знает, что его обменяют на десять, сто, тысячу террористов. И это мотивация. Но выполнять требование сумасшедшего человека что-то там озвучить…

Проблемы таких терактов в том, что они стали вирусными. Если происходит расстрел в школе и об этом начинают говорить из каждого утюга, найдется кто-то, кто попробует повторить. А потом начинают "минировать" мосты, вокзалы и станции метро, захватывать отделения банков.

– Назовите самые популярные киноштампы, связанные с самозащитой и личной безопасностью?

– Все, что связано с медициной и оказанием первой помощи. Если героя боевика ранили, он обязательно поливает рану водкой и прижигает каленым железом. То есть, к огнестрельному ранению добавляет химический и физический ожоги.

Вообще кино вредит тем, что искаженно изображает сцены физического насилия. К нам приходил режиссер Заза Буадзе. Просил помочь поставить в фильме драку "один против троих". Мы показали – это будет так, так и так. Он говорит: "Ребята, у вас тут драка на 5 секунд, а мне надо 5 минут". Но 5 минут не бывает, драка в активной фазе – это 5-10 секунд.

Понятно, что для кино нужна красивая сцена. В жизни насилие происходит быстрее и грязнее. Люди, привыкшие к миру киношного насилия, столкнувшись с реальностью, просто не успевают понять, что происходит. Где красота? Где Джон Уик? А нет его. Это заблуждение, что человек будет драться как в кино, а не подойдет сзади и не ударит вас кирпичом по голове.

Как защитить себя в ресторане Выберите себе место, откуда можно наблюдать как минимум один из выходов. Не сидите спиной к двери. Избегайте столиков у главного выхода. Именно тут происходит большинство конфликтов с посетителями. При малейших признаках назревающего скандала немедленно уходите. Вы же отдыхать пришли, а не любоваться пьяной дракой и коротать ночь в полиции. Сделав заказ, попросите счет сразу. Расплатитесь, оставив щедрые чаевые независимо от качества обслуживания. Тогда, если вам придется срочно уйти, официант будет замотивирован вам помочь в надежде на очередное поощрение. Например, провести через кухню. Не оставляйте свой напиток без контроля. Надо выйти в туалет – допейте или пролейте. Из книги "Серый человек"

"Современный мир – это тотальный Паноптикон"

– Агрессия в онлайне и в офлайне как-то коррелируют друг с другом? Стали ли мы агрессивнее или это восприятие человека, слишком много времени проводящего в соцсетях?

– Агрессия в онлайне задолго до появления онлайна была описана Конрадом Лоренцом, одним из основоположников этологии – науки о поведении животных.

Есть такое явление – барьер безопасности. Я это вижу каждый день, когда гуляю с собакой. За высоким забором лает другая собака. Когда собака знает, что можно безнаказанно лаять, но драки не будет, она агрессивнее. Там у себя за забором, где ей ничего не угрожает, она может себе позволить рвать на груди тельняшку: "я тебя, сука, по IP вычислю!". Но если калитка открыта, она затыкается и убегает.

Кроме барьера безопасности в онлайне есть еще один фактор – отсутствие эмпатии. Я ругаюсь не с живым человеком, а с буковками на экране. То же самое происходит у водителей на дорогах. Все эти подрезания, гудки, факи через стекло. Человек в железной коробке чувствует себя защищенным со всех сторон и общается не с живым человеком, а с другой железной коробкой.

Сетевым гопникам должно быть проще в офлайне – вроде как они уже выплеснули свою агрессию. Но есть такая штука как кумулятивный эффект. Накопление агрессии у человека, постоянно находящегося в состоянии конфликта всех со всеми. И тогда эти люди начинают путать онлайн с офлайном. И выгребают по полной – добро пожаловать в реальную жизнь.

Агрессия в интернете хороша тем, что в отличие от офлайна ее легко пресечь кнопочкой "забанить". Что я и делаю. Если я потрачу хотя бы 10 секунд своей жизни на каждого, кто со мной в чем-то не согласен, я умру от старости.

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– Если речь о безопасности в цифровом мире, как защитить себя, кроме двухфакторной авторизации, смены пин-кодов и возвращения к теплой ламповой фразе "это не телефонный разговор"?

– В своей книге я вспоминаю такую историю. В 1787 году английский философ Иеремия Бентам описал проект идеальной тюрьмы – Паноптикона. Она представляла собой цилиндрическое строение со стеклянными внутренними перегородками. Стражник находится в центре, но невидим для заключенных. Узники не знают, в какой именно момент за ними наблюдают, и у них создается впечатление постоянного контроля.

Современный мир – это тотальный Паноптикон, где следует вести себя так, как будто за вами все время наблюдают.

Зайдите в раздел "Отслеживание действий" в аккаунте Google. Удалите все и включите автоудаление. Включайте GPS непосредственно перед тем, как он будет нужен – при использовании карт, например. Уберите опцию "сохранять геолокацию в фотографиях". По возможности не пользуйтесь публичным Wi-Fi. Не пишите в соцсетях "под замком" ничего такого, что не хотели бы видеть в свободном доступе. Опция "для друзей" или "только для себя" – самообман.

– А если речь не об охоте на вас маркетологов, а о чем-то более серьезном, например, о возможной слежке?

– В таком случае цифровой след надо не уменьшать, а полностью изменять.

Это как с грязью на улице – не хотите испачкаться, заведите себе отдельный набор обуви и одежды, которую не жалко. Если есть основания думать, что ваш цифровой след может быть интересен кому-то, кроме маркетологов, создайте цифрового "двойника", который никак не должен пересекаться с вашим основным профилем.

Не хотите получать спам на основной адрес? Заведите запасной. Опасаетесь проходить авторизацию через Facebook в сомнительном сервисе? Создайте второй аккаунт. Напрягает двухфакторная авторизация на каком-то сайте? Воспользуйтесь одноразовым телефоном. В отличие от резервного телефона, его можно использовать один раз, после чего следует уничтожить. Физически.

Как писал Марк Твен, "политики и подгузники должны меняться часто и по одной и той же причине". Запасные телефоны, аккаунты и мейлы тоже.

Правила второго телефона (если за вами следят) Покупайте телефон и сим-карту только за наличные. Не покупайте бэушные телефоны – вы же не знаете, какой за ними тянется цифровой след. Только новые. Между покупкой телефона и его активацией выждите хотя бы пару дней. А лучше – недель. Активируйте сим-карту в максимально людном месте, где вы раньше никогда не были и не планируете бывать. Основной телефон в момент активации запасного должен находиться на максимальном расстоянии от него. Никогда не держите второй телефон включенным. Включили, позвонили, выключили. Никогда не звоните с запасного телефона на номера, на которые вы звонили с основного. В идеале ваш абонент тоже должен пользоваться анонимным аппаратом и соблюдать эти правила. Из книги "Серый человек"

"Будущее уже здесь. И нам пока достается не лучшая его часть"

– Один из ваших вебинаров называется "Добро пожаловать в интересные времена!". Где вы для себя находите точку устойчивости в "интересные времена"?

– К любым переменам отношусь как к изменениям климата. Если на улице плохая погода, надо тепло одеваться, а не ныть в соцсетях. Если в стране творится черти что, нужно уметь себя защищать.

У американских военных есть термины для обозначения оперативной обстановки в местах дислокации за рубежом.

Friendly environment – дружелюбная обстановка.

Hostile environment – враждебная обстановка, как у Хеллера в "Уловке-22", все хотят тебя убить.

Uncertain environment – фиг его знает.

Non-permissive environment – правительство не имеют эффективного контроля над территорией и населением.

Причем сегодня этот "non-permissive environment" происходит не в Ираке, Афганистане и Сомали, а в моем родном городе, на моей улице. И не в "лихие девяностые", а прямо сейчас.

Так что, господа, снимайте розовые очки. В розовых очках все цвета сливаются. Не приедет дядя Степа-милиционер. Он в пробке застрял.

– Где для вас проходит граница допустимой̆ самообороны в случае, если вы или ваша семья подвергаются опасности?

– Если вы о юридической стороне, она прописана в законах.

Если о моральной, когда речь идет о моей жизни или о жизни моих близких, я сделаю все, чтобы их защитить. Тут у меня особых барьеров нет. Это моя точка зрения, никому не навязываю ее, но я считаю, что, если человек бежит на меня с ножом, ценность его жизни для меня отрицательная. И у меня не будет моральных ограничений, чтобы эту жизнь у него отнять. Иначе он отнимет мою.

Кажется, это протестанты придумали: если человек отказывается совершить грех убийства для защиты себя, он совершает грех самоубийства – еще более страшный.

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– В 1997 году футурологи Питер Шварц и Питер Лейден прогнозировали: "Люди, которые постоянно думают, что их могут взорвать или ограбить, не в состоянии открыться другим". Легко ли вы открываетесь другим?

– А зачем мне открываться другим? Я понимаю, где живу, и дозирую информацию о себе, которой готов делиться с миром.

Уильям Гибсон, отец киберпанка сказал, что будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено. Есть Швейцария и есть Сирия. И слой будущего в Швейцарии и Сирии сегодня распределен ну очень неравномерно.

Пару лет назад в Украине сожгли сельхозтехнику на закрытой стоянке. Куча комбайнов, возгорание, камеры показывают, что через забор никто не лез. Оказалось, с дрона сбросили зажигательную гранату. Это кошмар любого охранника. Вот они ходят такие крутые, в пиджаках, с пистолетами. А здесь дрон за сто долларов и граната, которую можно купить за двести гривен. И человек, который управляет всем этим, может находиться в другой стране.

Так что да, будущее уже здесь, это правда. Но нам пока достается не лучшая его часть.

– Кроме книг по личной безопасности, вы писали и фикшн в жанрах фантастики, мистического триллера, пост-апокалипсиса, альтернативной истории. Было ли что-то из случившегося в мире за последние годы, после чего вы подумали – мне бы такое не пришло в голову?

– Чего бы я точно не смог предсказать, так это избрание президентом Зеленского. Это какой-то запредельный сюр, который даже "Монти Пайтон" не смог бы придумать. Оказывается, страну с населением 44 миллиона вот так просто можно взять и хакнуть.

Я все понимаю, протестное голосование. Но мне казалось, что кандидатура все-таки важна. Оказалось, можно взять любого человека, вложить N-денег и на волне того, что старые элиты надоели, сделать его президентом.

На мой взгляд, это показывает, что демократия в дивном новом мире так же неэффективна как строительство пирамид руками рабов. Видимо, сама ее идея устарела.

– А если перенести правила личной безопасности на доктрины безопасности стран? Работают ли они, если ты вынужден жить рядом с государством-гопником?

– И в том, и в другом случае нельзя пытаться рационализировать поведение гопника. Зачем было Путину захватывать Крым, он потерял больше, чем получил. А нет там логики и не было никогда.

У гопников вместо логики звериные инстинкты. Это Шура Балаганов в трамвае, который только что получил 50 тысяч рублей, и тут же украл кошелек с 1 рублем 70 копейками.

Украинскую национальную идею лучше всех сформулировал Лесь Подервянский: "Від...біться від нас". С "Джавелинами" и "Байрактарами" этого добиться проще.

Если ваш сосед буйный алкоголик, который ногами ломает дверь, вам надо или менять квартиру, или покупать дробовик и быть готовым его применить, когда он эту дверь выбьет.

Разговаривал Михаил Кригель, УП