Украина под зонтиком. Дети рисуют войну

"Українська правда" продовжує хроніку війни і нашої майбутньої перемоги очима дітей.

Шановні батьки! Надсилайте фото малюнків на адресу peaceofartua@gmail.com. За вашим бажанням можна зазначати вік, ім’я дитини та місця звідки ви.

Також ви можете надсилати малюнки на сайті всеукраїнської онлайн-галереї дитячого малюнка "UA KIDS TODAY | Kids of war"

Марія, 8 років

Надія Краснящих, 10 років, Харків

Оленка, 11 років

Ольга, 10 років, Київ

Оленка, 11 років

Надія Краснящих, 10 років, Харків

Оленка, 11 років

Богданка, 6 років

Ліза Богомаз, 7 років, Київ

Малюнок дівчинки, 11 років

Марія Б‘янко, 9 років

Українська правда