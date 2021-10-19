Локдаун невакцинированных. Станет ли Киев "красным"?

Сьогодні в Україні зафіксовано найвищий показних летальних випадків з початку пандемії – 538 за минулу добу! А кількість нових випадків у країні – понад 15,5 тисяч.

Такі цифри викликають занепокоєння не лише у медиків, а й у пересічних громадян. Адже цей показник впливає як на здоров’я та життя громадян, так і на їх добробут. Оскільки можливий локдаун зможе спровокувати ще одну економічну кризу у країні.

Яка ситуація на сьогодні?

В Україні вже 5 регіонів за рівнем епіднебезпеки пофарбовані у червоний колір. У помаранчевій зоні вже закріпилася й столиця.

Станом на 19 жовтня у Києві:

рівень завантаженості лікарень складає 53,8%,

кількість підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу – 837,

кількість летальних випадків за добу – 26,

кількість госпіталізованих - 145 хворих на коронавірус та 376 осіб із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Це точно ще не пік хвилі, і коли саме Київ опиниться у "червоній" зоні – питання часу. Поки що тримаємось і робимо максимум.

Вакцинація – не примха чиновників, вона дійсно рятує життя

Ми вже маємо невтішний досвід інших міст та регіонів, які намагалися стримувати нову COVID-хвилю до останнього.

Подивіться на Дніпро, Донецьк, Запоріжжя, Херсон, Одесу, де швидкі стоять у чергах під приймальними відділеннями, місць у лікарнях вже не вистачає, а кількість нових випадків продовжує зростати. Так само як і черги на вакцинацію від COVID-19.

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Останнє доводить, що необхідність вакцинації – усвідомлений факт насамперед представників бізнесу та інших працедавців. Вони розуміють, щоб без COVID-сертифікату в умовах жорсткого карантину їх економічне життя зупиниться. Тому й дають чіткий сигнал своїм працівникам: якщо хочеш працювати під час локдауну – вакцинуйся.

Такий сигнал, до речі, закріплений і в наказі МОЗ від 04.10.2021 № 2153, де визначено перелік професій, для яких щеплення від COVID-19 є обов’язковим. Серед них – освітяни та працівники центральних і місцевих органів влади. Впевнена, що найближчим часом цей список буде розширено.

Тим не менше, ключова мета щеплення – не робота і статки, а життя і здоров’я. Це підкріплюється й свіжими дослідженнями, які з’явилися сьогодні у ЗМІ.

Як стверджує професорка Леанна Вен (Школа громадської охорони здоров'я при Університеті Джорджа Вашингтона, США) вакцини від COVID-19 знижують імовірність зараження в 6 разів, а летальних випадків – в 11 разів.

Ці цифри ще раз доводять, що щепитися необхідно. І це – життєвоважливо для похилих людей і тих, хто має супутні захворювання – діабет, серцево-судинні хвороби, онкологію та інші.

Так, навіть повна вакцинація не гарантує, що ви не захворієте на ковід, але вона значно полегшить перебіг хвороби та в рази підвищить шанси на швидке одужання без ускладнень.

Тож знову і знову закликаю всіх вакцинуватися та спонукати до цього рідних, близьких, знайомих, сусідів.

У столиці достатньо ресурсу – є вакцини на вибір, величезна мережа вакцинальних пунктів та центрів та досвідчені медики, які працюють 7 днів на тиждень.

До речі, за останні кілька місяців понад 20 вакцинальних центрів відкрилося у столичних ТРЦ, ще кілька – у ЦНАПах.

З усіма вакцинальними можливостями у столиці можна ознайомитися за посиланням.

За всі ці можливості щиро дякую нашим медикам, які практично без вихідних працюють на вакцинальному фронті, та всіх, хто причетний до організації вакцинації. Нині ваша робота та допомога – безцінні.

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Який він – локдаун невакцинованих?

Пам’ятайте, що можливий перехід у червону зону та відповідно введення жорстких обмежень – це не примха міської влади чи бажання якихось керівників "закрити" місто або країну, це – небажання людей вакцинуватися.

Рано чи пізно локдаун буде – завтра, через місяць чи у наступному році. Але це буде локдаун невакцинованих, оскільки для щеплених вмикається "зелене" світло практично всюди.

Ті, хто хотів вакцинуватися, вже давно захищені та мають свої COVID-сертифікати. Тож досить вагатися – час діяти й щепитися!

Наостанок трішки "мотивації" для тих, хто сумнівається, що чекатиме на столицю у разі переходу до "червоної" зони:

забороняється робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос,

забороняється робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо,

забороняється робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл,

забороняється робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів,

забороняється проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів,

забороняється робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.

Дозволяється лише робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів.

Заклади освіти працюватимуть лише якщо 100% працівників мають "зелений" COVID-сертифікат. Теж саме стосуватиметься тих закладів та заходів – вони працюватимуть, якщо всі учасники (відвідувачі), працівники та організатори мають "зелений" COVID-сертифікат.

Ганна Старостенко