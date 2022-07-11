War Speeches. Неделя российких неудач. Украина приступила к процессу восстановления

Минулого тижня (4–10 липня) російські тили систематично горіли внаслідок дій української армії.

Українські політики визнали ефективність західної далекобійної артилерії визнали, але російські лідери й далі заявляють про незламність та могутність своєї армії.

На фоні стратегічного провалу із недопущення розширення НАТО на схід і катастрофічного впливу санкцій російські політики зосередилися на просуванні примітивної пропаганди про нацизм, хімпровокації, американський егоцентризм та "колективний Захід". Водночас мілітаризація України відбувається на максимальній швидкості із залученням до одного мільйона громадян до оборони держави.

Відбудова зруйнованої української інфраструктури відбудеться за підтримки європейських партнерів, а для "залучення" російських заморожених активів для відновлення України в Європейському Союзі розробляють законодавчу базу.

Після Лисичанська на Аляску: росія переконує у могутності власної армії, але бере оперативні паузи та потерпає від HIMARS’ів

На фоні зростання українського мілітарного ресурсу росія намагається довести, що її армія, розкрадена "доблесними генералами", чогось варта. На зустрічі з керівниками фракцій держдуми владімір путін раптом почав запевняти присутніх у могутності армії рф.

"Сьогодні ми чуємо, що нас хочуть перемогти на полі бою. Ну що тут скажеш? Нехай спробують. Але всі повинні знати, що ми-то, за великим рахунком, серйозно ще нічого не починали. При цьому ми й не відмовляємося від мирних переговорів. Але ті, хто відмовляється, повинні знати: що далі, то складніше їм домовлятиметься з нами", – сказав путін.

Розжував цей спіч верховного головнокомандувача його речник дмітрій пєсков: "Потенціал Росії настільки великий у цьому плані, що лише незначна його частина зараз задіюється під час спеціальної військової операції". Очевидно, представників кремля не дуже турбує, що через "жест доброї волі" на українській землі гинуть тисячі російських військових і тоннами горить російська військова техніка.

Досить аргументовано підсумував "несерйозність" військової інтервенції рф член переговорної групи Михайло Подоляк. "37 тис. загиблих російських військових (+ 12 тис. ПВК). Загальні санітарні втрати – 98–117 тис. осіб. Ліквідовано 10 генералів. Перетворено на брухт 1605 танків, 405 літаків/гелікоптерів. росія ще не починала воювати? Війною в кремлі вважають лише сталінську математику – 20 млн втрат", – наголосив Подоляк.

Для посилення власної величі російські політики поспішають оголошувати про неіснуючі перемоги на фронтах. Ще 4 липня сєргєй шойгу доповів путіну, що Луганська область "звільнена", але чомусь, за інформацією Генштабу ЗСУ, й досі відбуваються бої в деяких населених пунктах біля окупованого Лисичанська. Водночас на підтвердження могутності другої армії світу владімір путін заявив про те, що угрупованню на луганському напрямку необхідно відпочити, і 7 липня генштаб армії росії оголосив про оперативну паузу у війні.

"Підрозділи, які брали участь в активних бойових діях і досягли успіху, перемоги на луганському напрямку, безумовно, мають відпочити, наростити свої бойові можливості", – сказав путін. Разом з тим, спікер Держдуми росії вячеслав володін взагалі націлився на Аляску: "Америка нехай завжди пам’ятає: там є частина території – Аляска. Ось коли вони починають намагатися розпоряджатися нашими ресурсами за кордоном, перш ніж це робити, хай подумають, що нам теж є що повертати", – пригрозив депутат бутафорською армією.

У цей час на багатокілометровій лінії фронту горять скупчення російських військ, штабів, склади з БК та паливно-мастильними матеріалами. Попри заяви російської сторони про знищення західної зброї та її продаж на чорному ринку близькосхідного регіону, регулярно відбуваються серії "бавовни" в тилу ворога. Безсумнівно, західне озброєння в умілих руках українських захисників дає ефективний результат.

Це також відзначив Президент України у вечірній промові: "Нарешті відчувається, що дуже потужно запрацювала західна артилерія – та зброя, яку ми отримали від партнерів. Наші оборонці завдають дуже відчутних ударів по складах та інших точках, які важливі для логістики окупантів. І це суттєво знижує наступальний потенціал російської армії… Українські сили просуваються наразі на кількох тактичних напрямках, зокрема і на півдні – на Херсонщині, в Запорізькій області".

Для компенсації своїх невдач агресор продовжує тероризувати українські міста ракетними обстрілами. У зв’язку з цим для військово-політичного керівництва країни пріоритетним напрямком залишається отримання потужних протиповітряних систем. "Ми маємо забезпечити такий рівень безпеки неба, щоб наші люди не боялися жити в Україні", – заявив Володимир Зеленський.

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росія може долучитися до відбудови України. Експропріація активів "братського народу"

Керівництву кремля важко збагнути, що внаслідок терору української інфраструктури допомога від усього цивілізованого світу лише збільшується. За словами Володимира Зеленського, "відбудова України – це не локальний проєкт, це завдання усього демократичного світу". Так, 4–5 липня у Лугано відбулася Міжнародна конференція з питань відновлення України, де був представлений проєкт Плану відновлення та розвитку.

"Ми підписали декларацію, 35 країн-учасників, більше 10 міжнародних фінансових організацій. Визначили ключові принципи майбутнього відновлення. Це партнерство, де Україна відграє ключову роль. Затвердили проєкт плану відновлення, який майже 3 тисячі експертів готували перед тим шість тижнів, і фактично це стане основою майбутнього плану відновлення", – зазначив за підсумками конференції прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Важливим аспектом процесу відновлення може стати не тільки міжнародна допомога, а й конфісковані кошти держави-агресора. Для виплати компенсацій Україна запропонувала механізм використання заарештованих коштів, адже не вірить у репарації. "Росія відмовляється грати за правилами цивілізованого світу. Ми не маємо жодних ілюзій щодо її намірів брати будь-яку участь у компенсації – вочевидь, цього не станеться", – заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Наслідком міжнародної роботи стала заява голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн про підготовку законодавчої бази для передання заморожених російських активів та активів бізнесменів із рф на відновлення України. Реакції російської сторони довго чекати не довелося. Першим обурився депутат держдуми лєонід слуцкій.

"Серйозно? Правова база для легалізації пограбування на державному рівні? А як а правова база для захисту всіх видів власності? Єврочиновники все далі й далі відходять від своїх принципів та готові узаконити вульгарну експропріацію. Виходить, право власності в Європі діє лише для тих, хто визнає протекторат Вашингтона та Брюсселя. Відоме "закон, що дишло". Але тільки з правовими основами такий підхід не має нічого спільного", – заявив слуцкій.

Натомість, на думку українського політикуму, кейс відбудови України має стати історією успіху для всієї Європи. Україна буде величезним будівельним та інвестиційним майданчиком, який зможе дати поштовх для розвитку європейських економік.

Головний наратив росії "санкційний бліцкриг провалився" починає давати тріщину

У зв’язку з військовою агресією росія зіштовхнулася з безпрецедентною кількістю санкцій, але на всіх рівнях російської влади їх катастрофічного ефекту не визнають. Закриваючи весняну сесію держдуми, керівники фракцій визнавали, що їм довелося прийняти багато законів прямої дії, але якість такого законотворення досить сумнівна.

8 липня на нараді з членами уряду рф владімір путін не тільки визнав згубну дію санкцій та навіть обурився на підданих за їх легковажність у протидії санкціям. "Але – на що хотів би звернути увагу – все-таки шкоду він (економічний бліцкриг – ОПОРА) нам завдає, ці дії, обмеження завдають шкоди нашій економіці, і багато ризиків ще зберігаються. Разом з тим, я бачу, що деякі колеги вже трохи поверхово починають ставитись до заходів, які ми повинні вживати з усунення можливих загроз: мовляв, наплювати на них, на ці санкції, пішли вони подалі, все вже в минулому, ми з усім впоралися і почуваємося впевнено. Так, ми і повинні почуватися впевнено, але ризики ми маємо бачити", – сказав путін.

І це зважаючи на те, що, за свідченням Андрія Єрмака, зараз виконано тільки 55% плану дій санкційної групи Макфола-Єрмака. Водночас "визнання росії державою-спонсором тероризму Сполученими Штатами стане важливим кроком у санкційній політиці", – наголосив Єрмак.

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Багаторівнева та примітивна пропаганда. Відставка Бориса Джонсона – єдина "перемога" росії

За відсутності реальних перемог на військовому та дипломатичному фронтах росія посилила відгодівлю внутрішнього ринку примітивною пропагандою. "Одним із найнебезпечніших проявів політики Заходу стала багаторічна діяльність з перетворення України на відкрито русофобську, неонацистську державу", – промовив сєргєй лавров.

Російські дипломати організовують неформальну зустріч членів Радбезу ООН на тему неонацизму в Україні, що викликало сміх в українських політиків. Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця зазначив, що саму ідею "денацифікації" України розкритикували десятки дослідників нацизму, а Володимир Зеленський в коментарях CNN звинувачення українців у нацизмі назвав анекдотичним.

Доївши полуницю, речниця мзс росії встигла звинуватити Україну в організації хімічних провокацій. На офіційному сайті міністерства опублікували коментар марії захарової: мовляв, росія отримує абсолютно достовірну інформацію про хімпровокації та диверсії на об’єктах хімпромисловості, вчинені "українскімі фашиствующімі националістамі".

Активним наративом минулого тижня стало перекладання відповідальності за війну на колективний Захід, який, на думку вячеслава володіна, протистоїть росії. Аналогічно, путін вкотре заявив, що війну в Україні розв’язав Захід, який воюватиме з росією до останнього українця.

"Немає жодного плану "колективного Заходу". Лише конкретна z-армія увійшла в суверенну Україну, обстрілює міста і вбиває мирних громадян. Усе інше – примітивна пропаганда. Тому мантра пана Путіна про "війну до останнього українця" – іще один доказ продуманого російського геноциду", – прокоментував звинувачення агресора Михайло Подоляк.

Також російські політики декларують свої прагнення до багатополярного світоустрою та відходу від ліберально-глобалістського американського егоцентризму. За словами путіна, з початком "спеціальної воєнної операції" відбувається перехід до світу, заснованого "на міжнародному праві, на справжньому суверенітеті народів та цивілізацій, на їх волі жити своєю історичною долею, своїми цінностями та традиціями та вибудовувати співпрацю на основі демократії, справедливості та рівноправності". Щоправда, заявляти про суверенітет росія почала не перед війною, а тоді, коли вся російська автократія перебуває у небезпеці.

Не обійшовся минулий тиждень і без звинувачень української сторони у продовольчій кризі та обстрілів мирного населення західним озброєнням, про що заявив сєргєй лавров. Водночас українські військові показали уламки ракети російського виробництва у цивільних будинках Бєлгорода, але російське телебачення навряд чи зніме про це сюжет.

І все ж нещодавно відбулася велика "перемога", якій російські політики присвятили цілий день. Тріумфування в кремлі викликала відставка прем’єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, яку там пов’язали винятково з його зовнішньою політикою. ""Найкращі друзі України" йдуть. "Перемога" у небезпеці! Перший пішов… Закономірний результат британської нахабства та бездарної політики. Особливо на міжнародному треку. Чекаємо на новини з Німеччини, Польщі та Прибалтики", – заявив дмітрій медведєв. Можна припустити, що росіянам просто невідомий один із основоположних принципів демократії – змінність влади.

"Hannibal ante portas": НАТО наближається до росії

Стратегічний план росії та одна з численних цілей "спеціальної військової операції" – недопущення розширення НАТО на схід – провалилася. 5 липня Швеція та Фінляндія підписали протокол про вступ до Альянсу. І хоча офіційно росію це не турбує, за словами дмітрія пєскова, "робота з безпеки Росії ведеться у тому числі з урахуванням можливого розміщення озброєнь НАТО у Фінляндії та Швеції".

Своєю чергою, спікер держдуми володін більш істерично відреагував на нові реалії. "У разі початку бойових дій удари наносяться насамперед по військовій інфраструктурі противника. Розміщення баз НАТО не захистить ні Фінляндію, ні Швецію. Навпаки. Поставить під удар мешканців міст, де перебуватиме військова інфраструктура", – наголосив володін. Але НАТО заявило, що не збирається розміщувати бази у Швеції та Фінляндії, адже ці країни мають можливості самі себе захищати.

Натомість Україна бачить для себе можливість вступу до НАТО без Плану дій щодо членства, яку відкрили Швеція та Фінляндія. Відповідно, Україна також може обійти процедуру надання ПДЧ і вступити до Альянсу, якщо відповідатиме більшості його вимог.

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