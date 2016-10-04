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В БПП предлагают быстрее привлекать нардепов к ответственности

Вторник, 4 октября 2016, 12:19
В БПП предлагают быстрее привлекать нардепов к ответственности

Народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Николай Паламарчук зарегистрировал законопроект о сокращении сроков рассмотрения представлений относительно привлечения к уголовной ответственности, задержания и ареста народных депутатов.

Об этом он заявил в комментарии "Украинской правде".

"Там законопроект сводится к сокращению срока процедуры. Я предлагаю на рассмотрение представлений 5 дней", – отметил он.

"Надо, чтобы он еще комитеты прошел, депутаты будут вносить свои предложения, поэтому о точном количестве дней сокращения еще рано говорить", – добавил Паламарчук.

Как известно, в настоящее время, согласно регламенту, комитет Верховной Рады имеет 20 дней для рассмотрения представления генерального прокурора о предоставлении согласия на задержание и арест народного депутата.

Роман Кравец, Валентина Романенко, УП

Темы: БППВерховная Радазаконодательство
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