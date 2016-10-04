Боевики обвинят Киев в срыве разведения войск - разведка

Пророссийские боевики пытаются затянуть реализацию рамочного соглашения о разведении сил на трех участках и переложить ответственность за ее срыв на украинскую сторону.

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки на странице в Facebook.

"Станица Луганская. Передовые подразделения 11 стрелкового батальона 2 отдельной мотострелковой бригады (Луганск) 2 АК (Луганск) ВС РФ к новым позициям не отводились", - сообщает ведомство.

По Петровскому, где также должно состояться отвода, боевики обвинили силы АТО в нарушении режима прекращения огня и вернули на позиции передовые подразделения 1 отдельной мотострелковой бригады (Комсомольское) 1 АК (Донецк) ВС РФ.

Указывается, что в Золотом разведения подразделений завершено.

"Вместе с тем, командованием 6 отдельного мотострелкового полка (Стаханов) 2 АК (Луганск) ВС РФ до конца текущей недели закроют в районе пункта пропуска "Золотое". Установлены дополнительные блокпосты близ н.п.Молодижне, Марьевка", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что "для "убеждения" международного сообщества в намерениях выполнить соглашение, руководство "ДНР/ЛНР" выступило с заявлением о готовности продолжить переговоры по этому вопросу во время очередной встречи Трехсторонней контактной группы 5 октября в Минске".

В то же время, по сообщению ГУР, противник продолжает нарушать режим прекращения огня.

Как известно, 3 октября в украинском МИД сообщили, что условия для разведения сил в целом выполнен в районах Золотого и Петровского, но боевики не обнаружили готовности к этому, еще и сорвали видеоконференцию трехсторонней контактной группы.

Украинская правда