Боевики под Мариуполем открыли огонь из танка

С полуночи 5 октября пророссийские боевики 13 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба АТО.

"На Мариупольском направлении противник нарушал "режим тишины" в районе Марьинки, Широкино, Водяного. Чермалык и Старогнатовка из пулеметов и стрелкового оружия, а в районе Гнутово и Широкино открывал огонь снайпер, а по Старанчуку боевики применили миномет 82-го калибра" , - говорится в сообщении.

Указывается, что на Луганском направлении противник прибегал к вооруженным провокациям в районе Трехизбенка и Новозвановка, где боевики применяли стрелковое оружие, пулеметы и гранатометы.

"По Новоалександровке, балке Крутенькой враг открывал огонь из минометов 120-го калибра, а по балке Кошарной оккупанты открывали огонь из танка", - говорится в сообщении штаба.

Украинская правда