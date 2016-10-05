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Новым генсеком ООН изберут экс-премьера Португалии - дипломаты

Среда, 5 октября 2016, 22:39

Бывший премьер-министр Португалии Антонио Гутьерреш имеет все шансы стать следующим генеральным секретарем ООН после того, как никто из пятерки Совета Безопасности ООН с правом вето не проголосовал против него во время тайного голосования в среду.

Об этом сообщает Reuters.

15 членов Совета Безопасности во время тайного голосования отдавали голоса за каждого из 10 кандидатов на выборах. Гутьерреш получил 13 голосов "за" и ни одного против.

"Сегодня после нашего шестого опроса мы имеем явного фаворита и его зовут Антонио Гутьєрреш", - сказал представитель РФ при ООН Виталий Чуркин, председательствующий в Совбезе в октябре.

"Мы решили провести формальное голосование завтра утром в 10 часов, и мы надеемся, что это может быть сделано путем аккламации (упрощенная процедура, - ред.), - сказал Чуркин.

Перед тем, как кандидатуру Гутьерреша официально будут рекомендовать 193 членам Генеральной Ассамблеи на выборах, Совет Безопасности должен принять резолюцию за закрытыми дверями. Решение должны принять по крайней мере, девятью голосами "за" и без единого вето.

Гутьерреш был премьер-министром Португалии с 1995 по 2002 год и занимал пост главы Управления ООН по делам беженцев в период с июня 2005 года по декабрь 2015 года.

Европейская правда

Темы: ООН
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