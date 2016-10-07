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Дело Лавриновича ушло в суд

Пятница, 7 октября 2016, 14:33

Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего министра юстиции Александра Лавриновича.

Об этом сообщает в пятницу пресс-центр ГПУ.

Отмечается, что департамент специальных расследований ГПУ завершил досудебное расследование и направил в суд обвинительный акт по Лавриновичу, его заместителя и директора департамента планово-финансовой деятельности, бухгалтерского учета и отчетности – главного бухгалтера Министерства юстиции, которые обвиняются в совершении растраты бюджетных средств на общую сумму 8, 5 млн грн (в то время 1,1 млн долл США).

Эту сумму они потратили на безосновательную и незаконную закупку Министерством юстиции Украины услуг юридической фирмы Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLР and Affiliates (США) под видом необходимости получения правовой помощи при подготовке к рассмотрению дела "Тимошенко против Украины" в Европейском суде по прав человека, а фактически с целью сокрытия фактов преступного нарушения законодательства в ходе судебного разбирательства дела Тимошенко.

Обвинительный акт относительно указанных лиц 7 октября 2016 года направлен в Шевченковский районный суд Киева для рассмотрения по существу.

Санкция, по которой квалифицированы действия обвиняемых, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Как известно, Минюст во времена Лавриновича дважды привлекал американскую компанию Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP для помощи в судебном преследовании Тимошенко – в 2012 и 2013 году. По официальным данным Минюста, в 2012 году Украина заплатила этой компании лишь 95 тысяч гривен, хотя на самом деле – значительно больше.

В 2013 году за противостояние Тимошенко американцы получили 10,2 млн гривен.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Генпрокуратура
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