Партия Саакашвили проигрывает правящей партии Грузии

В парламент Грузии, по предварительным подсчетам, проходят всего две партии - "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" и "Единое национальное движение".

Такие данные получены после обработки 50% избирательных бюллетеней по всей стране, пишет DW.com.

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" получила почти 50,5% голосов, а основанное и возглавляемое бывшим президентом страны Михеилом Саакашвили "Единое национальное движение" (ЕНД) - чуть более 26,5%.

Не исключено, что проходной пятипроцентный барьер также преодолеют "Альянс патриотов Грузии - Объединенная оппозиция", "Государство для народа" и "Свободные демократы", которые набирают соответственно 4,8%, 3,7% и 3,9% голосов.

Представитель грузинского ЦИК Анна Микеладзе заявила, что всего в парламентских выборах 8 октября приняли участие 51,63% обладающих правом голоса. Состоявшимися выборы будут признаны при любом количестве проголосовавших.

Сторонники партии ЕНД в ночь на 9 октября начали акцию протеста у здания ЦИК в Тбилиси. Представители партии утверждают, что выборы фальсифицируются, а сторонники "Грузинской мечты" осуществляют погромы в тех избирательных участках, где побеждает ЕНД.

По данным подсчета результатов с 66,1% избирательных участков (2442 из 3702, где состоялось голосование), "Грузинская мечта" получила 49,75% голосов, а "ЕНД" - 26,72%.

У "Альянса патриотов" - 4,9% голосов, "Свободные демократы" набрали 4,18%, Лейбористская партия - 3,06%, Республиканская партия - 1,49%.

Как известно, участие в выборах в парламент девятого созыва принимают 19 партий, 6 избирательных блоков и независимые кандидаты. 77 из 150 депутатов будут избираться по партийным спискам, 73 - по одномандатным округам. Парламент избирается сроком на четыре года.

Партия, получившая большинство мест в парламенте Грузии, получит право предложить кандидатуру премьера и сформировать кабинет министров.

Глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили, супруга которого также баллотируется в парламент по мажоритарному округу, заявил, что независимо от результатов выборов в Грузии он не покинет Украину.