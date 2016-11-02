Хакеры атаковали штаб Клинтон через уязвимости Windows – Microsoft

Американская IT-компания Microsoft обвинила группу хакеров, действующих под именем Fancy Bear, предположительно, в интересах российских властей, в том, что они нашли уязвимости в работе операционной системы Windows и использовали их.

Об этом пишет DW.com.

По данным компании, мошенники совершили ряд кибератак, в том числе с использованием технологии так называемого "фишинга". Этот метод заключается в том, что хакеры рассылают спам со ссылками на сайты, внешне схожими с известными интернет-ресурсами. Ничего не подозревающие пользователи вводят на поддельном сайте свои настоящие пароли и логины и тем самым открывают хакерам доступ к своим личным данным.

В корпорации пообещали, что обновления, которые позволят пользователям защититься от такого рода киберпреступников, будут доступны уже 8 ноября.

Microsoft также обвинила компанию-конкурента Google в том, что та, обнародовала информацию о брешах в работе системы Windows до того, как об этом сообщила сама Microsoft, на тот момент тестировавшая обновления для защиты от киберпреступников. По мнению ее специалистов, данный шаг повысил риски для клиентов.

Киберпреступники из группы Fancy Bear, также известные как Strontium, или Tsar Team (APT28), предположительно, связаны с Главным разведывательным управлением (ГРУ) Генштаба вооруженных сил России. В США утверждают, что они стояли за кибератакой на предвыборный штаб кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон.