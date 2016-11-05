Сытник: В деле "рюкзаков Авакова" на следующей неделе - финальное совещание

В деле "рюкзаков Авакова" о хищении средств при проведении тендерных закупок в МВД на следующей неделе запланировано "финальное совещание с прокурорами".

Об этом 5 ноября в комментарии журналистам сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.

"Там будет окончательно определено, кого и за что мы там будем .... хвалить", - отметил Сытник.

Как известно, Национальное антикоррупционное бюро взялось за расследование дела о закупке рюкзаков в МВД в марте 2016 года.

В рамках досудебного расследования дела НАБУ получило доступ к банковским счетам компании-поставщика тактических рюкзаков для МВД "Днипровенд", которую связывают с сыном министра внутренних дел Арсенаа Авакова.

В феврале появилось видео со скрытой камеры, на котором сын министра внутренних дел Александр Аваков, вероятно, договаривался с экс-заместителем главы МВД Сергеем Чеботарем о поставке рюкзаков для подразделений министерства.

Ранее сообщалось, что фирма-поставщик тактических рюкзаков для МВД связана с харьковчанином Владимиром Литвиным, который является другом сына министра МВД Арсена Авакова.

В сентябре руководитель САП Назар Холодницкий анонсировал завершение дела о "рюкзаках Авакова" в начале - середине октября.

Украинская правда