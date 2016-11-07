Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Эстонии оппозиция хочет объявить вотум недоверия премьеру

Понедельник, 7 ноября 2016, 05:46

Оппозиционные парламентские партии Эстонии намерены передать в понедельник в парламент заявление о вынесении недоверия премьер-министру страны Таави Рыйвасу.

В заявлении, которое поддержали все три фракции оппозиционных партий - Партии Центра, "Свободы", Эстонской консервативной народной партии (EKRE) - премьеру вменяют в вину неспособность правительства принять необходимые для проведения административной реформы правовые акты, экономический застой, рост коррупции на государственных предприятиях.

Оппозиция также недовольна миграционной политикой правительства, постоянным оттоком населения из страны, нерешенностью проблемы паромного сообщения между материком и островами.

В поддержку объявления вотума недоверия премьер-министру представители EKRE намерены провести в понедельник пикет перед зданием правительства.

Для того, чтобы отправить Рыйваса в отставку его противникам необходим 51 голос. У оппозиции в парламенте сейчас 42 мандата из 101. Однако оппозиция надеется, что к их требованиям присоединится и ряд парламентариев из коалиционных партий.

Интерфакс-Украина

Темы: Эстония
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, есть пострадавшие

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Все новости...
Эстония
Глава разведки Эстонии: Украина близка к большому успеху на фронте
Премьер Эстонии о решении НАТО: Это столько, сколько мы сейчас можем предложить Украине
Украине будет трудно получить приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе - глава Минобороны Эстонии
Последние новости
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
21:50
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, есть пострадавшие
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
21:08
СМИ: США поразили противокорабельные ракеты хуситов во время нового удара в Йемене
21:02
В телемарафоне показали карту России с аннексированным Крымом, канал "Мы Украина" признал вину
20:56
Google предоставит украинскому правительству 5 тысяч ключей для улучшения кибербезопасности
20:47
В новой военной доктрине Беларуси впервые пропишут, как использовать ядерное оружие
20:38
Украина и Польша провели первые аукционы по торговле электроэнергией по европейским правилам
20:35
Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"
Все новости...
Реклама: