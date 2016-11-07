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Кремль: ОБСЕ сама должна определять параметры миссии на Донбассе

Понедельник, 7 ноября 2016, 12:44

При определении параметров полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе, предложенной президентом Петром Порошенко, главная роль должна принадлежать самой организации.

Такую позицию Кремля озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Да, это было предложение президента Порошенко и, несмотря на весьма сдержанную реакцию коллег Путина из Германии и из Франции, он – Путин – согласился на эту идею, но при том понимании, что здесь все-таки главная роль отведена самому ОБСЕ", – заявил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул: "Насколько известно, пока ОБСЕ свой подход к этой инициативе президента Порошенко не формулирует".

Как известно, секретариат ОБСЕ обратился к государствам-членам организации с просьбой предоставить предложения относительно мандата возможной полицейской миссии на Донбассе и о готовности внести вклад в ее функционирование.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияОБСЕ
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