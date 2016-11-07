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Ярош о прогулах в Раде: мое нажатие кнопки ничего не изменит

Понедельник, 7 ноября 2016, 13:48

Нардеп Дмитрий Ярош, который посетил лишь 5% из всех пленарных заседаний парламента, не беспокоится относительно своих прогулов.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

"Когда я не вижу необходимости находиться там, то чего сидеть. Я не раз говорил, что от отдельного внефракционного депутата не зависит ничего. Ну, посижу, послушаю, кнопку  понажимаю. И что? Я это время лучше использую как-то полезнее", - сказал он.

"При этом, я честен перед своими избирателями. Когда избирался, говорил, что в течение 80% времени буду отдавать предпочтение военным вопросам. Потому главное требование моих избирателей было - не упустить войну на округ, который граничит с Донецкой областью", - добавил он, отметив, что "угрезений совести не имеет".

Также Ярош рассказал, что председателю комитета (по нацбезопасности и обороны) Сергею Пашинскому он сказал: "Если будут какие-то стратегические вещи, ты звони, я приеду".

"И с Парубием говорил, чтобы звонил, если надо. Но не звонит. Ну так что такое один депутат? Да ничего. Тем более, когда есть "договорняк", они все там решили на своих согласительных или иных советах", - сказал он .

Как известно, Ярош, который в феврале представил Национальное движение "Державна инициатива Яроша" (ДІЯ), заявил, что на политическую деятельность не берет денег у олигархов.

Украинская правда

Темы: ЯрошВерховная Рада
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