Порошенко поддержал флешмоб по любимой украинской песне

В Facebook набирает обороты флешмоб на любимые украинские постные пользователей в связи с тем, что каждая четвертая песня в радиоэфире Украины отныне должна быть на украинском.

Его инициировала депутат от "Народного фронта", глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар.

Флеш-моб уже поддержал и президент Украины Петр Порошенко.

Этим флешмобом Виктория Сюмар хочет опровергнуть мнение, что украинских песен не хватит на такую квоту, что они хуже по качеству и т.п.

"Этим флешмобом мы покажем всем: украинская песня есть, украинская культура есть, и это значит, что Украина будет. Вопреки всем трудностям. Потому что язык и культура – это основа", – заявила она и призвала присоединяться к акции известных политиков и граждан.

"Я надеюсь, что к этому флешмобу присоединится и президент Петр Порошенко, и первая Леди, которая всегда поддерживает такие проекты, и Арсений Яценюк, и Александр Турчинов, и Владимир Гройсман, и Олег Ляшко, и Юлия Тимошенко, и Оксана Сыроид, и многие другие... Потому что украинская культура – это то, что объединяет нас всех... И, поверьте, украинцы хотят знать, что вы слушаете и что имеет отклик в ваших душах", – отметила она.

Сюмар призналась, что ее дочь сызмала засыпала под "Дикі танці" Русланы Лыжичко.

А распространила песню "Возвращайся живым" ("Повертайся живим") в исполнении сестер Тельнюк и группы "Kozak System".

Петр Порошенко в Facebook поддержал ее инициативу и распространил песню "Веселые, брат, времена наступили" ("Веселі, брате, часи настали") группы "Океан Эльзы".

"Мы должны сделать так, чтобы украинской песни было как можно больше – на радио, на телевидении и, конечно, в социальных сетях тоже", – отметил он.

Президент процитировал слова песни: "Та нам з тобою своє робити – відкрити очі і далі йти! І зуби сильно стиснувши, маму ніжно любити. Хто ж тоді, як не ми, брати?!".

"Присоединяйтесь, распространяйте, популяризируйте украинскую песню. Потому что "кто же, если не мы"!" – призвал Порошенко.

Премьер-министр Владимир Гройсман тоже присоединился к флешмобу со своей любимой песней ТИК "Люби ты Украину".

Экс-премьер Арсений Яценюк поддержал идею соратницы песней "Без боя" группы "Океан Эльзы".

К флешмобу присоединяются другие политики и пользователи соцсетей. В частности, под постом Сюмар люди оставляют линки на свои любимые украинские песни.

Применяют хештеги #слухайукраїнське и #українська_пісня.

Экс-руководитель НТКУ Зураб Аласания, например, распространил "Пиємо, пиємо" с комментарием: "Не уверен, что радио ошалеет аж до Марьяны Садовской, но эта леди порой таки выворачивает душу".

Руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вьятрович присоединился песней "Богуслав" группы "Гайдамаки".

Как известно, 16 июня 2016 года Верховная Рада проголосовала за закон, который устанавливает 35%-ные квоты для песен на украинском языке в радиоэфире (законопроект №3822-Д). Президент подписал его 7 июля.



Согласно заключительным положениям, закон вступил в силу 8 ноября – через 4 месяца со дня опубликования.

На протяжении первого года с момента вступления в силу закона доля песен на государственном языке должна составлять 25%, начиная со второго года – 30%, а с третьего года – 35%.

Кроме того, в течение первого года с момента вступления в силу закона минимальная доля ведения передач на государственном языке должна составлять не менее 50%, в течение второго года – не менее 55%, а с третьего года – не менее 60%.

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Алена Рощенко, УП