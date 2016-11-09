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Парубий: победа Трампа открывает для Украины новые возможности

Среда, 9 ноября 2016, 12:57

Спикер Верховной Рады Парубий считает, что победа республиканца Дональда Трампа на выборах президента США открывает новые возможности для Украины.

Об этом он написал в среду на своей странице в Facebook.

"Поздравляю народ Соединенных Штатов Америки с избранием 45-го президента. Считаю, что победа Дональда Трампа – это одновременно новая реальность и новые возможности для Украины", – пишет политик.

По мнению Парубия, Республиканская партия США – это партия, которая традиционно поддерживает Украину и определяет сотрудничество с нашим государством, как один из приоритетов внешней политики.

"Верю, что принципы политической преемственности Республиканской партии являются неизменными. Мы - украинцы должны держать строй и становиться сильнее – это ключевой залог нашей победы", – резюмирует он.

Как сообщалось, 8 ноября в ходе голосования граждане США сформировали двухпартийную коллегию выборщиков (538 человек), которая должна формально избрать президента страны 19 декабря.

Дональд Трамп обеспечил себе голоса более 280 выборщиков при необходимом для победы минимуме в 270.

Кандидат демократов Хиллари Клинтон признала свое поражение.

Избранный президент традиционно приносит присягу и вступает в должность 20 января.

Украинская правда

Темы: СШАТрамп
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