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Слободян: РосСМИ раскручивают фейки об "украинских дезертирах"

Четверг, 1 декабря 2016, 12:59

Россия провела спланированную акцию по распространению сообщений о задержании "украинских дезертиров".

Об этом во время брифинга в четверг заявил помощник руководителя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

"Это не единственное такое сообщение (о задержании украинских дезертиров - ред.). Мы отследили несколько таких сообщений в течение последних дней, указывает на признаки спланированной акции, которая возникла как раз после того, как Служба безопасности Украины успешно провела информацию по задержанию двух предателей на админгранице с временно оккупированным Крымом", - сказал он.

По словам Мотузяника, появление таких сообщений также может быть связано с украинскими учениями.

"Эта информационная компания, возможно, имела целью внести элементы дезориентации в действия пограничников и военнослужащих ВСУ", - сказал он.

Мотузяник рассказал, что один из так называемых "дезертиров", о которых говорят российские СМИ, является бывшим мобилизованным и был освобожден в апреле 2016 года.

"Еще двое уже длительное время, более года, находятся в розыске правоохранительными органами Украины. Еще один персонаж этих сюжетов вообще является гражданином Российской Федерации, который в свое время проходил там службу в пограничной службе ФСБ РФ", - сказал он.

"Речь идет о компиляцию фактов с вымышленными и настоящими людьми", - сказал Слободян.

Как известно, в среду Слободян заявил, что сообщения российских СМИ о двух украинских дезертиров является манипулированием фактами с целью дискредитации страны.

22 ноября СБУ на админмежах с Крымом задержала двух украинских военнослужащих-предателей.

Александр Шумилин, УП

Темы: границаРосcияСМИ
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