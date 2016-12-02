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Шуляк "не видел", чтобы правоохранители стреляли в митингующих

Пятница, 2 декабря 2016, 17:43

Бывший начальник Внутренних войск Станислав Шуляк заявил, что не видел фактов обстрела мирных митингующих со стороны правоохранителей.

Об этом он сказал во время видеодопроса по делу "беркутовцев" в пятницу.

"Я не видел случаев ведения огня сотрудниками подразделения "Беркут" или представителями Внутренних войск. Я видел случаи огня по невооруженным людям с позиций верхних этажей гостиницы "Украина".

Также Шуляк подтвердил, что видел видеозапись с людьми в форме, желтых повязках и с оружием в руках.

"О том, что они ведут огонь я такой фиксации не видел. Есть случаи, когда люди в черной форме ведут огонь. Но если присмотреться, то там есть явные факты ведения огня из винтовок "Форд"-500, которые являются травматическим оружием… Явных кадров ведения огня из автомата "Калашникова" или из другого оружия я не видел", – заявил он.

Шуляк сказал, что ему неизвестно об использовании правоохранителями свинцовой картечи при стрельбе из помповых ружей.

Он повторил, что не может идентифицировать вооруженных людей в черной форме с видеозаписей и не может утверждать, что это бойцы спецроты "Беркут".

Также экс-командующий ВВ отметил, что подразделения киевского "Беркута" не были в его подчинении.

На вопрос стороны обвинения, выполнял ли он незаконные приказы министра внутренних дел Виталия Захарченко относительно расстрелов на Майдане, Шуляк ответил:

"Нет, не выполнял, не получал".

Святошинский районный суд Киева в пятницу завершил почти 5-часовой видеодопрос Шуляка и перенес рассмотрение дела против 5 экс-сотрудников спецподразделения "Беркут", обвиняемых в расстреле 48 активистов Евромайдана, на 6 декабря.

Валентина Романенко, УП

Темы: Евромайдансуд
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