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У Луценко рассказали об уголовных делах на сотрудников прокуратур

Суббота, 3 декабря 2016, 09:56
У Луценко рассказали об уголовных делах на сотрудников прокуратур

За время пребывания Юрия Луценко на посту генпрокурора зарегистрировано 22 уголовных производств в отношении 28 работников органов прокуратуры, в суд направлено 9 обвинительных актов в отношении 12 лиц, в отношении 16 лиц досудебное расследование продолжается.

Об этом 3 декабря сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По данным пресс-службы, за 6 месяцев пребывания Луценко на посту на должностях сменены 17 руководителей региональных прокуратур, а также 56 первых заместителей и заместителей руководителей региональных прокуратур.

"За этот период приказами генпрокурора уволены из органов прокуратуры или досрочно прекращены полномочия на административных должностях 113 работников, занимающих руководящие должности номенклатуры Генерального прокурора Украины, в том числе 36 работников ГПУ, 4 руководителей региональных прокуратур, 53 первых заместителей и заместителей руководителей региональных прокуратур, 20 руководителей местных прокуратур", - сообщила Сарган.

Как известно, ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что за время работы в должности уволил 160 руководителей прокуратур.

30 ноября Луценко назначил руководителя Генеральной инспекции ГПУ. Гениспекция должен начать работу с января 2017 года.

Украинская правда

Темы: ГенпрокуратураЛуценкосуд
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