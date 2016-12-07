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Авдеевка, часть Донецка и Ясиноватой остались утром без воды

Среда, 7 декабря 2016, 09:49

Утром 7 декабря прекратилось водоснабжение в Авдеевке, частично в Донецке и Ясиноватой, а также в ряде поселков Донецкой области.

Как сообщило коммунальное предприятие "Вода Донбасса", в 4:45 среды была обесточена Донецкая фильтровальная станция.

"Прекращено водоснабжение Авдеевки, частично Донецка и Ясиноватой, поселков: Верхнеторецкое, Васильевка, Красный Партизан и Крутая Балка", – говорится в сообщении.

Специалисты начали выяснять причину отсутствия электроэнергии.

Сепаратистский ресурс ДАН сообщает, что для обследования состояния линий электропередачи и подключения станции к энергоснабжению потребуется помощь  представителей ОБСЕ.

Это уже вторая к ряду остановка работы Донецкой фильтровальной станции: она была обесточена 1 декабря, энергоснабжение вернули 4 декабря.

Также 20 ноября в результате обесточивания фильтровальной станции прекращалось водоснабжение Авдеевки и частично Донецка и Ясиноватой, поселков Верхнеторецкое, Васильевка и Спартак.

Также сепаратистский ресурс сообщает, что часть неподконтрольного Киеву поселка Еленовка в среду утром осталась без электроснабжения, а в оккупированном Докучаевске были повреждены три многоквартирных дома и газопровод – но последний уже восстановили.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Донбасс
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