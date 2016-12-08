Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Насалика вызвали из отпуска, на который он потратил полмиллиона – СМИ

Четверг, 8 декабря 2016, 13:48

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик возглавит украинскую делегацию на трехсторонних газовых переговорах с представителями России и Европейской комиссии в Брюсселе 9 декабря.

Об этом сообщают в четверг "Українські новини", ссылаясь на источник в Кабинете министров.

"Украинскую делегацию 9 декабря на переговорах возглавит министр энергетики и угольной промышленности", – сообщил источник.

Также, по его словам, для командировки в Брюссель Насалик будет отозван из отпуска, в котором находится с 28 ноября по 11 декабря.

В национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" журналистам сообщили, что готовы к проведению трехсторонних переговоров по газовым вопросам с представителями российской стороны и Европейской комиссии 9 декабря.

Ранее сообщалось, что Насалик приобрел у компании из Объединенных Арабских Эмиратов SNTTA Emir Tours тур стоимостью 505 тысяч гривен.

Темы: Минтопэнерго
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
Минтопэнерго
Украина заканчивает отопительный сезон с профицитом мощности – министр энергетики
В Минэнерго опровергли "панические заявления": ситуация сложная, но контролируемая
Украина призвала Канаду не поддаваться на шантаж Кремля и отменить решение по турбине
Последние новости
01:42
В Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВ нескольких областях была угроза ударных БПЛА
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
Все новости...
Реклама: