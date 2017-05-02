Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пентагон: Система THAAD в Южной Корее готова перехватывать ракеты

Вторник, 2 мая 2017, 00:31

Американская система противоракетной обороны THAAD, размещенная в Южной Корее, готова перехватывать ракеты.

Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на представителей Пентагона.

"Американская ракетная система THAAD в Южной Корее функционирует и располагает "исходной возможностью осуществлять перехват", - говорится в сообщении.

Ранее в апреле военные США начали направлять систему противоракетной обороны THAAD на место дислокации в Южной Корее в связи с ядерными испытаниями КНДР.

Первые элементы ПРО США прибыли в Южную Корею еще в марте.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАЮжная Корея
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Все новости...
США
Народ Украины вдохновляет мир – Блинкен
Посол США обратилась к украинцам на 500-й день вторжения России
Киев опасается, что неформальные переговоры США и РФ связаны с членством Украины в НАТО – СМИ
Последние новости
09:13
фото"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ
09:04
Что будет после F-16. Какие самолеты и вертолеты упомянули как потенциальное пополнение Сырский и Олещук
08:55
Зеленский в Давосе встретился с королем и премьером Бельгии, которая председательствует в Совете ЕС
08:38
Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны
08:35
В столице Кыргызстана упал вертолет Ми-8: есть погибший и раненые
08:09
ВСУ за сутки уничтожили 730 оккупантов и 13 танков
07:53
Американские Apache и Super Cobra или французские "Миражи". Какие самолеты и вертолеты могут усилить авиацию Украины
07:51
Россияне активизировались на Лиманском и Авдеевском направлениях, здесь отбили 63 атаки − Генштаб
07:36
Габек обвинил правую "АдГ" в намерениях сделать Германию "такой страной как Россия"
07:15
Россияне атаковали 20 "Шахедами", 19 из них сбила ПВО
Все новости...
Реклама: