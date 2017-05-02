Пентагон: Система THAAD в Южной Корее готова перехватывать ракеты
Вторник, 2 мая 2017, 00:31
Американская система противоракетной обороны THAAD, размещенная в Южной Корее, готова перехватывать ракеты.
Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на представителей Пентагона.
"Американская ракетная система THAAD в Южной Корее функционирует и располагает "исходной возможностью осуществлять перехват", - говорится в сообщении.
JUST IN: US THAAD missile system in SKorea is operational, and has "initial intercept capability," defense officials tell @NBCNightlyNews.— NBC Nightly News (@NBCNightlyNews) May 1, 2017
Ранее в апреле военные США начали направлять систему противоракетной обороны THAAD на место дислокации в Южной Корее в связи с ядерными испытаниями КНДР.
Первые элементы ПРО США прибыли в Южную Корею еще в марте.