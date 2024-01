Пентагон: Система THAAD в Южной Корее готова перехватывать ракеты

Американская система противоракетной обороны THAAD, размещенная в Южной Корее, готова перехватывать ракеты.

Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на представителей Пентагона.

"Американская ракетная система THAAD в Южной Корее функционирует и располагает "исходной возможностью осуществлять перехват", - говорится в сообщении.

JUST IN: US THAAD missile system in SKorea is operational, and has "initial intercept capability," defense officials tell @NBCNightlyNews.