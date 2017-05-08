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День в АТО: один военный погиб и пятеро ранены

Понедельник, 8 мая 2017, 18:47

За понедельник, 8 мая, в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе погиб один украинский военный и пятеро получили ранения.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18:00 понедельника, 8 мая.

"С начала суток один военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб, еще пять украинских защитников получили ранения", - говорят военные.

По их данным, за день зафиксировано 30 обстрелов позиций ВСУ.

В частности, на донецком направлении из минометов калибра 120 и 82 мм враг бил по опорным пунктам украинских войск рядом с Верхнеторецким и Каменкой. Огнем 120-миллиметровых минометов накрывал защитников Невельского, а по силам обороны Луганского и Верхнеторецкого стрелял из гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров. По позициям вблизи Авдеевки противник вел огонь из минометов калибра 120 мм, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Против опорных пунктов неподалеку от Зайцево враг применял гранатометы различных калибров и стрелковое оружие.

На приморском направлении огнем минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия враг накрывал позиции рядом с Павлополем. Из 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП, подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов бил по опорным пунктам морских пехотинцев под Водяным. Минометы калибра 120 и 82 мм применял против защитников Красногоровки, а из гранатометов различных систем бил по оборонительным позициям у Широкино, Гнутово и Чермалика. Из стрелкового оружия противник обстреливал опорные пункты в районе Гранитного. В районе Новотроицкого действовали вражеские снайперы.

На луганском направлении из артиллерийских систем калибра 122 мм подразделения российско-оккупационных войск били по опорным пунктам вблизи Новозвановки. 120-миллиметровые минометы и автоматические гранатометы противник применил вблизи Крымского, а из минометов калибра 82 мм бил по опорным пунктам под Троицким. Из гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров враг вел огонь по позициям рядом с населенным пунктом Желтое.

Как сообщалось, в зоне АТО на неизвестном устройстве подорвался украинский военный. Спасти жизнь солдата не удалось.

Ранее в понедельник в штабе АТО сообщили, что за минувшие сутки погибших и раненых в результате боевых действий в зоне АТО нет.

Украинская правда

Темы: ДонбассАТОчрезвычайное происшествие
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