Чубаров призвал выйти на совместную молитву в Крыму несмотря на запрет

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, депутат от "БПП" Рефат Чубаров призвал крымских татар, проживающих в аннексирована Крыму 18 мая выйти на молитву о жертвах геноцида крымскотатарского народа.

Об этом он написал на своей странице в Facebook в понедельник.

"Российские оккупанты вновь запрещают в Крыму проведение 18 мая 2017 года массовых мемориальных мероприятий, посвященных памяти жертв геноцида крымскотатарского народа", - написал он, добавив, что Меджлис призывает крымскотатарский народ взять участие 18 мая во Крыму в нескольких формах мемориальных мероприятий, посвященных памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

По словам Чубарова, в 12:00 18 мая в оккупированном Крыму предлагается проявить уважение к памяти жертв геноцида крымскотатарского народа с помощью молитвы - ДУА.

"Для совершения ДУА все члены семьи, проживающей в частном (индивидуальном) доме, выходят к воротам (калиткам), располагаются с уличной стороны и совместно произносят ДУА (молитву). Для совершения ДУА все члены семьи (семей), проживающей(их) в многоэтажном доме, собираются во дворе многоэтажного дома и совместно произносят ДУА (молитву)", - написал он.



"После совершения ДУА соотечественники направляются к установленным по их месту проживания памятникам или Хатыра – таш (памятные камни), где произносят молитвы. Там же возлагаются цветы", - добавил Чубаров.

Он призвал, крымских татар, проживающих в городе Симферополе, прийти к памятному камню, установленному в сквере возле железнодорожного вокзала.

Как известно, Международный суд ООН согласился на введение мер по иску "Украина против РФ" для защиты национальных меньшинств в Крыму.

Россия отказалась выполнять решение суда.

Украинская правда