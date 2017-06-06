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Авдеевка: ЛЭП Донецкой фильтровальной станции починили

Вторник, 6 июня 2017, 16:56

Монтеры восстановили функционирование линии электропередач Донецкой фильтровальной станции, в среду начнут восстанавливать водоснабжение Авдеевки.

Об этом сообщил в Twitter вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

"Авдеевка. По состоянию на 16:00 6 июня ремонтные работы линий электропередач завершены, напряжение подано на линию Макеевка - АКХЗ №2", - пишет он.

По словам вице-премьера, на 7 июня запланированы работы по подключению Донецкой фильтровальной станции и восстановлению водоснабжения Авдеевки.

Как сообщалось, в воскресенье утром при попытке запустить Донецкую фильтровальную станцию был обнаружен порыв линии электропередач на неподконтрольной территории.

Представители ОРДО не давали гарантий безопасности для проведения ремонтных работ. 

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий предупреждало, что 5 июня Авдеевка может остаться без воды, поскольку резервуар с водой для нужд города фактически исчерпан, и возможности его наполнить не было.

Украинская правда

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Темы: АвдеевкаДонецкая область
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