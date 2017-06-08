Посольство США в Киеве не считает взрыв у себя терактом

Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине не считает терактом взрыв, произошедший в ночь на 8 июня на территории дипломатического учреждения в Киеве.



Об этом говорится в заявлении посольства, размещенном в Facebook.



"Мы можем подтвердить, что произошел инцидент с применением небольшого зажигательного устройства вскоре после полуночи 8 июня на территории посольства", - говорится в нем.



"Имущество посольства не повреждено. Никто не пострадал. Все операции посольства продолжаются в обычном режиме", – отмечает посольство США.



"На данный момент мы не считаем этот инцидент террористическим актом", – заявили в дипучреждении.



Посольство заверило, что тесно сотрудничает с украинскими партнерами, расследование продолжается.





Со своей стороны, член коллегии МВД и нардеп Антон Геращенко сообщил журналистам, что украинские специалисты с сотрудниками службы безопасности посольства США изучают видеозаписи с территории диппредставительства и прилегающей территории, чтобы выяснить, кто там был до и во время инцидента.



"Моя личная версия, что мотивы этой провокации такие же, как были в ситуации с выстрелом по консульству Польши в Луцке. Точно такие же, как при организации фейковых акций протеста якобы поляков, якобы болгар", - цитирует его партия "Народный фронт".



"Я думаю, что, в конечном итоге, это сделали по заказу Российской Федерации. Цель очень проста – это хороший повод всколыхнуть информационное пространство, попасть в мировые ленты новостей и сказать, что "в Киеве небезопасно", – предположил политик.

Как известно, в ночь на 8 июня в Киеве на территории посольства США произошел взрыв без жертв: кто-то бросил взрывное устройство.



Начато уголовное производство по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.



К расследованию взрыва на территории посольства США присоединилась Служба безопасности Украины.

Министерство иностранных дел Украины осудило инцидент как теракт и сообщило, что принимаются дополнительные меры для обеспечения безопасности диппредставительства.

Алена Рощенко, УП, дополнено

