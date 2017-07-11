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Главные новости дня

Вторник, 11 июля 2017, 21:59

Подборка самых важных новостей за 11 июля на Украинской правде.

О неприкосновенности депутатов. Верховная Рада сняла неприкосновенность с народного депутата от группы "Воля народа" Олеся Довгого для проведения следственных действий.

Еще Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности нардепа Максима Полякова и Борислава Розенблата, которого недавно исключили из фракции БПП.

При этом, Рада не дала согласие на привлечение к уголовной ответственности народного депутата от "Народного фронта" Евгения Дейдея, которого подозревают в незаконном обогащении и не разрешила привлекать к уголовной ответственности депутата "Радикальной партии Ляшко" Андрея Лозового.

Также сегодня САП на согласование генпрокурора представление о снятии неприкосновенности с народного депутата "Народного фронта" Дениса Дзендзерского.

Об Ryanair. Власти Украины попытаются возобновить переговоры с лоукостером "Ryanair" о полетах в Украину, а также оценят ход предыдущих переговоров.

А министр инфраструктуры Владимир Омелян в среду внесет на рассмотрение Кабинета министров представление об увольнении руководителя аэропорта "Борисполь" Павла Рябикина.

О Шеремете. Президент Петр Порошенко считает, что правоохранительные органы должны в ближайшее время провести публичный отчет о результатах следствия убийства журналиста Павла Шеремета.

О ЕС. Совет ЕС  утвердил Соглашение об ассоциации с Украиной и ЕС, таким образом Европейский союз окончательно завершил ратификацию Соглашения.

О российских пограничниках. Двум российским пограничникам, которых задержали на административной границе с оккупированным Россией Крымом в Херсонской области, сообщили о подозрении.

Об СБУ. Президент Петр Порошенко уволил заместителя председателя СБУ Михаила Глуговского и назначил на его место Виктора Кононенко.

О зоне АТО. С начала суток пророссийские боевики 7 раз нарушили перемирие в зоне проведения АТО.

Темы: СМИ
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