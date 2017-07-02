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Отец погибшего фоторепортера Рокелли: Маркив знает очень много

Воскресенье, 2 июля 2017, 17:20
Отец погибшего фоторепортера Рокелли: Маркив знает очень много

Отец погибшего на Донбассе итальянца Андреа Рокелли - Рино Рокелли - заявляет, что Виталий Маркив, задержанный в Италии, "очень много знает".

Об этом Рино Рокелли заявил в комментарии российскому изданию "Новая газета".

"Все, что мне известно, я знаю от итальянской полиции. ... Это расследование провела Италия. Сейчас я точно могу подтвердить: этот человек, Виталий Маркив, очень много знает, с ним сейчас работает следствие", - заявил он.

"Все мы понимаем, что участие в артобстреле принимал не он один", - добавил Рокелли и отметил: в этом расследовании с представителями Украины он не контактирует.

"Официального статуса в связи с тем, что произошло, у меня там нет", - отметил он.

Как известно, полиция Италии арестовала гражданина Украины, заместителя командира взвода батальона оперативного назначения им.Кульчицкого Виталия Маркива по подозрению в причастности к убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли в 2014 году в Славянске.

Как заявил замгенпрокурора Украины Евгений Енин, ГПУ обратилась к итальянским властям с требованием предоставить основательные доказательства вины Маркива или его немедленного освобождения.

Украина расследует уголовное производство по факту гибели гражданина Италии Рокелли и его российского напарника Андрея Миронова.

По данным НГУ, в 2014 году в батальоне им.Кульчицкого, в котором служил Маркив, в наличии не было ни одного миномета, от обстрела из которых и погибли Рокелли и Миронов.

По данным следствия, гибель двух журналистов произошла в результате артобстрела со стороны российско-террористических войск.

Как заявили 2 июля в МВД, против задержанного Маркива свидетельствовал французский журналист, который указал на его возможную причастность к убийству фоторепортера Рокелли.

Украинская правда

Темы: ДонбассИталияарест
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