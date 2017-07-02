Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ОБСЕ: Боевики нарушают соглашения, проводят учения с боевой стрельбой

Воскресенье, 2 июля 2017, 21:28
ОБСЕ: Боевики нарушают соглашения, проводят учения с боевой стрельбой

Боевики ОРЛО нарушают решение ТКГ, которое предусматривает запрет проведения учений с боевой стрельбой в зоне безопасности на Донбассе.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, опубликованном на сайте миссии.

По данным наблюдателей, в течение 30 июня вблизи подконтрольного "ЛНР" н.п. Молодежное миссия зафиксировала ориентировочно 50 выстрелов из стрелкового оружия, которые оценили как учения с боевой стрельбой в пределах зоны безопасности.

Миссия ОБСЕ также зафиксировала нарушения режима прекращения огня, которые произошли на участках разведения сил и средств в районе н.п. Станица Луганская и Золотое, и вооружение, расположенное с нарушением соответствующих линий отвода, с обеих сторон линии соприкосновения.

По данным наблюдателей, в Донецкой области зафиксировано уменьшение количества нарушений режима прекращения огня - примерно 200 взрывов против почти 1000 в предыдущем отчетном периоде.

"В Луганской области зафиксировано увеличение количества нарушений режима прекращения огня - почти 300 взрывов против около 33, зафиксированных ранее", - отметили в ОБСЕ.

В частности, боевая активность на Луганщине наблюдалась вечером 29 июня и во ночь на 30 июня в подконтрольном правительству н.п. Попасная, где наблюдатели зафиксировали разрывы минометных мин, минометные выстрелы и огонь из крупнокалиберных пулеметов, а также огонь из зенитной установки и артиллерии (122 мм и 152 мм), разрывы гранат автоматического гранатомета (АГС-17, 30 мм).

"Утром 30 июня наблюдатели миссии временно передислоцировались со своей передовой патрульной базы в Попасной", - отметили в ОБСЕ.

Как известно, 30 июня в штабе АТО заявили, что ночью НВФ ОРЛО обстреляли представительство CММ ОБСЕ, расположенное в н.п. Попасная Луганской области, применив запрещенные минскими соглашениями 82-мм минометы, а также зенитные установки и стрелковое оружие. По данным штаба, полевой офис миссии в Попасной эвакуировали из-за обстрела.

В свою очередь в миссии заявили, что ОБСЕ не эвакуировала своих представителей из Попасной из-за обстрелов, при этом зарегистрировала входящие и исходяие обстрелы в этом районе в ночь с 29 июня и рано утром 30 июня.

Украинская правда 

Темы: ДонбассОБСЕМинские соглашения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Сбитый за 9 км шахед: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Все новости...
Донбасс
16 часов на штурме под Бахмутом. Репортаж УП с наступления десантников
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
Последние новости
17:40
Ученые обнаружили пять подтипов болезни Альцгеймера
17:35
В Днепре прогремел взрыв
17:22
фотоОбъявили имя композитора-победителя премии Лятошинского
17:01
Журналист "Радио Свобода" получил ранение, работая на фронте
17:00
Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?
16:59
Ученые назвали животных, которые могут первыми поселиться на Марсе и Луне
16:50
Россияне запустили КАБ по селу на Харьковщине: погибла женщина, 10-летний мальчик получил ампутацию
16:41
видеоРоссияне днем снова обстреляли Херсон: убили водителя и ранили женщину
16:31
В Евпаторийском районе Крыма были взрывы, над Севастопольской бухтой – дым
16:25
Румынские фермеры продолжают блокаду двух КПП на границе с Украиной, несмотря на соглашение с правительством
Все новости...
Реклама: