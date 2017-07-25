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Главные новости дня

Вторник, 25 июля 2017, 21:05

Подборка самых важных новостей за 25 июля на Украинской правде.

О стрельбе в Днипре. Стрельбу с летальным исходом, которая произошла в городе Днепр вечером 24 июля, расследуют как умышленное убийство.

Отмечается, что она произошла из-за экономических, а не криминальных или политических вопросов.

Адвокат и участник АТО Эдмонд Саакян, который накануне получил ранения во время стрельбы в Днепре, был прооперирован, сейчас его состояние стабильное.

Позже полиция задержала двух человек, причастных к перестрелке, роль двух других выясняют и не менее трех человек еще ищут.

О Трампе. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп утверждает, что Украина саботировала его предвыборную кампанию.

Правительство Украины не помогало ни одному из кандидатов на президентских выборах в США в 2016 году, заявило посольство Украины в США.

О Полякове. Народный депутат Максим Поляков внес предписанный судом залог в 304 тысячи гривен.

О Захарченко. Печерский районный суд Киева дал разрешение на заочное досудебное расследование в отношении бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко.

О победе Украины в ЕСПЧ. Европейский суд по правам человека, расположенный в Страсбурге, вынес первое решение по жалобе против Украины, связанной с потерей контроля правительства над частью территории Луганской области.

О Госпогранслужбе. Глава Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко написал заявление об отставке с занимаемой должности.

Президент Петр Порошенко принял рапорт Назаренко об освобождении от занимаемой должности по состоянию здоровья. Глава государства также сообщил о назначении Назаренко своим советником и присвоении ему звания генерал армии.

Новым главой Государственной пограничной службы Украины стал директор департамента оперативной деятельности Госпогранслужбы генерал-майор Петр Цигикал.

О фигурантах "дела 2 мая". Экс-заместитель начальника управления МВД в Одесской области, фигурант "дела 2 мая" Дмитрий Фучеджи получил гражданство Российской Федерации.

Темы: Пограничная службаДнепрТрамп
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