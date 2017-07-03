Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Депутат с Киевщины получил 6 лет тюрьмы за смертельное ДТП

Понедельник, 3 июля 2017, 18:17

Депутат Макаровского райсовета Киевской области Матфея Евсеенко приговорен к 6 годам тюрьмы за совершение смертельного ДТП на Кольцевой дороге год назад.

Об этом в понедельник сообщает прокуратура Киева на своем официальном сайте.

"Учитывая обоснованную позицию прокурора, суд признал обвиняемого виновным по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) и приговорил к 6 годам лишения свободы с лишением права управления транспортом сроком на 3 года", - сказано в сообщении.

В настоящее время обвиняемый находится в СИЗО до вступления приговора в законную силу.

Как известно, в ночь на 29 июля 2016 на Кольцевой дороге в Киеве Евсеенко, находясь в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser, пытался скрыться от полиции, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем "Волга".

Два человека, которые находились в "Волге", получили тяжелые травмы. Один из пострадавших от полученных травм скончался. Экспертиза обнаружила в крови депутата 1,85 промилле алкоголя.

Украинская правда

Темы: КиевДТПместная власть
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Все новости...
Киев
Разоблачили еще одну киевлянку, которая распространяла работу ППО
ПВО уничтожила все вражеские беспилотники в воздушном пространстве вокруг Киева – КГВА
В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу
Последние новости
19:13
В многопрофильных больницах создадут центры ментального здоровья – Ляшко
19:08
Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году
19:06
Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?
18:54
Парламент Словакии дал Минобороны контроль над экспортом оружия, в том числе в Украину
18:47
Польша думает, как дать Украине больше боеприпасов, но хочет справедливости – МИД
18:45
фотоУченые показали пещеры и арки, образовавшиеся в самом большом айсберге в мире
18:33
Переселенцы могут получить по 10,8 тысячи от ООН
18:23
Взаимодействие лидеров не заменить: в США надеются, что Байден и Си будут говорить чаще
18:13
В Чехии подготовили законопроект об экспроприации российского имущества
17:57
Блинкен рассказал, как лучше всего ответить агрессии Путина в Украине
Все новости...
Реклама: