Депутат с Киевщины получил 6 лет тюрьмы за смертельное ДТП

Депутат Макаровского райсовета Киевской области Матфея Евсеенко приговорен к 6 годам тюрьмы за совершение смертельного ДТП на Кольцевой дороге год назад.



Об этом в понедельник сообщает прокуратура Киева на своем официальном сайте.



"Учитывая обоснованную позицию прокурора, суд признал обвиняемого виновным по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) и приговорил к 6 годам лишения свободы с лишением права управления транспортом сроком на 3 года", - сказано в сообщении.



В настоящее время обвиняемый находится в СИЗО до вступления приговора в законную силу.



Как известно, в ночь на 29 июля 2016 на Кольцевой дороге в Киеве Евсеенко, находясь в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser, пытался скрыться от полиции, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем "Волга".



Два человека, которые находились в "Волге", получили тяжелые травмы. Один из пострадавших от полученных травм скончался. Экспертиза обнаружила в крови депутата 1,85 промилле алкоголя.



Украинская правда