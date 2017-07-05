Луценко не собирается в отставку и не грезит другой карьерой

Генеральный прокурор Юрий Луценко не собирается уходить в отставку.



Об этом он заявил после заседания регламентного комитета Верховной Рады, который отмежевался от предоставления согласия на снятие депутатской неприкосновенности с депутата Андрея Лозового.



"Я не намерен уходить со своего поста этой осенью, а тем более возглавлять партию. Я намерен добиться результативности от Генеральной прокуратуры Украины", – сказал он, комментируя слова нардепа Игоря Мосийчука.



"На данный момент у меня есть, простите за нескромность, чем гордиться. Дело по измене Януковича, по возвращенных 1,3 миллиарда долларов – а впереди еще возвращение "Одесского нефтеперерабатывающего завода" и 1200 взяточников в судах... Все это говорит о том, что прокуратура начала работать. И это только начало... Я никуда не ухожу", – заявил Луценко.



По поводу представлений Генпрокуратуры на снятие неприкосновенности с шести народных депутатов, которые начал рассматривать регламентный комитет, генпрокурор сказал: "В этом комплекте 6-х представлений мы видим наиболее присущие государственным служащим виды уголовных преступлений".



"Я отвергаю тезисы, что я действую для какого-то пиара, какой-то карьеры. Честно говоря, после того, чтобы стать генеральным прокурором, я не вижу особых карьерных взлетов. Я хотел бы просто, чтобы на своей должности я смог доказать, что закон для всех. В первую очередь, для чиновников", – заявил Луценко.



Как известно, регламентный комитет уже рассмотрел представление ГПУ на снятие неприкосновенности с Евгения Дейдея, Олеся Довгого и Андрея Лозового – и не нашел достаточных оснований поддержать их, поэтому решение будет принимать глава парламента Андрей Парубий.



Алена Рощенко, УП