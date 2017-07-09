Луценко о представлении на нардепов: Никто не спрячется

Если представление на снятие неприкосновенности с 5 нардепов не будет поддержано в ВР на следующей неделе, после "каникул" ГПУ снова подаст представление в регламентный комитет ВР.

Об этом генпрокурор заявил в интервью "ТСН.Тиждень" в эфире "1 + 1" вечером 9 июля.

"(Если представления не будут поддержаны), значит сразу после каникул мои представления снова будут на столе регламентного комитета и я снова прйду в Верховную Раду. ... Я не остановлюсь ... Никто не спрячется - ни за рубежом, ни за мандатом", - заявил Луценко.

Также генпрокурор заявил, что сейчас расследования ГПУ "сосредоточены на деятелях из законодательной и исполнительной ветви власти, нынешних и бывших".

"Сейчас мы занимаемся делами в отношении депутатов и действующих министров ... Делаем это параллельно с оценкой деятельности экс-президента Виктора Януковича, около 20 его соратников, которые разворовали страну, и следствие по всем закончено", - отметил Луценко.

По его словам, за прошлый год прокуроры "отдали в суды 1200 взяточников из действующей власти".

"В этом году планируем только увеличивать темпы и высоту должностей тех, кто разворовывает государство", - добавил он.

Как известно, генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о снятии неприкосновенности с 5 народных депутатов - Андрея Лозового, Евгения Дейдея, Олеся Довгого, Борислава Розенблата и Максима Полякова.

29 июня Луценко внес представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа от "Оппоблока" Михаила Добкина.

В течение 3-7 июля регламентный комитет рассмотрел представление ГПУ на 5 нардепов, и поддержал представление на снятие неприкосновенности только относительно Борислава Розенблата.

Больше о представлении на нардепов читайте в материале "За что ГПУ хочет лишить неприкосновенности пятерых депутатов. ДОКУМЕНТЫ".

Украинская правда