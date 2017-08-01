Защита чести и достоинства: Скрыпин проиграл суд "Громадському"

Печерский райсуд Киева отказал бывшему сотруднику, одному из основателей "Громадського телебачення" Роману Скрыпину, в удовлетворении иска о защите чести и достоинства.

Об этом во вторник сообщает сайт "Громадського".

Скрыпин требовал взыскать с журналиста Богдана Кутепова сумму в размере 150 тысяч гривен, а с других ответчиков солидарно - 850 тысяч гривен.

В общем Скрыпин судился против ОО "Громадське телебачення", Богдана Кутепова, Дмитрия Гнапа, Наталии Гуменюк, Насти Станко, Романа Винтонива и интернет-ресурса "Новое время" о признании информации недостоверной и ее опровержении, защите достоинства, чести и деловой репутации, возмещении морального вреда.

Скрыпин требовал признать недостоверной информацию, распространенную во время открытой дискуссии Общественного в рамках Львовского Медиа Форума в 2016 году.

Во время дискуссии речь шла о возможном мошенничестве при управлении Скрыпиным ОО "Громадського ТБ".

Ранее суд отказался восстановить членство Скрыпина и Сергея Гришина в ОО " Громадського ТБ".

Скрыпин на своей странице в Facebook написал, что "очень любит Печерский райсуд".

Как известно, в января 2016 года наблюдательный совет ОО "Громадське ТБ" обвинил Скрыпина в установлении единоличного контроля над частью средств организации. Речь идет о присвоении более 200 тысяч евро организации.

Наблюдательный совет "Общественного ТБ" исключил Скрыпина и Гришина из членов организации 15 февраля 2016.

Тогда Скрыпин заявил, что большую часть средств готов перечислить на предоставленный ему счет, но домен hromadske.tv "дарить" не собирается.

Больше читайте в статье: Дело Скрыпина де-факто и де-юре. Что случилось с "Громадським ТБ"?