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Захист честі та гідності: Скрипін програв суд "Громадському"

Вівторок, 1 серпня 2017, 16:41

Печерський райсуд Києва відмовив колишньому співробітнику, одному із засновників "Громадського телебачення" Роману Скрипіну, у задоволенні позову щодо захисту честі та гідності.

Про це у вівторок повідомляє сайт "Громадського".

Скрипін вимагав стягнути з журналіста Богдана Кутєпова суму в розмірі 150 тисяч гривень, а з інших відповідачів солідарно — 850 тисяч гривень.

Загалом Скрипін позивався проти  ГО "Громадське телебачення", Богдана Кутєпова, Дмитра Гнапа, Наталі Гуменюк, Насті Станко, Романа Вінтоніва та інтернет-ресурсу "Новое время" про визнання інформації недостовірною та її спростування, захист гідності, честі та ділової репутації, відшкодування моральної шкоди.

Скрипін вимагав визнати недостовірною оприлюднену на інтернет-майданчиках інформацію, розповсюджену під час відкритої дискусії Громадського в рамках Львівського Медіа Форуму в 2016 році.

Під час дискусії мова йшла про можливе шахрайство під час управління Скрипіним ГО "Громадське ТБ".

Раніше суд відмовився відновити членство Скрипіна та Сергія Грішина в ГО "Громадське ТБ".

Скрипін на своїй сторінці у Facebook написав, що "дуже любить печерський райсуд".

Як відомо, у січні 2016 року наглядова рада ГО "Громадське телебачення" звинуватила Скрипіна у встановленні одноосібного контролю над частиною коштів організації. Йдеться про привласнення більше 200 тисяч євро організації.

Наглядова рада "Громадського" виключила Скрипіна та Грішина з членів організації 15 лютого 2016 року.

Тоді Скрипін заявив, що більшу частину коштів готовий перерахувати на наданий йому рахунок, але домен hromadske.tv "дарувати" не збирається.

Більше читайте у статті: Справа Скрипіна де-факто і де-юре. Що сталося з "Громадським ТБ"?

Теми: ЗМІінтернет
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