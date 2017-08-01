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Суд в Москве наложил арест на имущество убитого Вороненкова

Вторник, 1 августа 2017, 23:14

Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на имущество убитого в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

Об этом ТАСС сообщил его адвокат Андрей Гривцов.

"Басманный суд Москвы наложил арест на имущество Вороненкова. В постановлении речь идет о гаражном боксе, машиноместе и большом количестве драгоценностей и мужских часов, изъятых при выемке из сейфовой ячейки его супруги Максаковой", - сказал защитник.

Адвокат также заявил, что обжалует это решение в Мосгорсуде.

 "Мы только сегодня об этом узнали и обжалуем это решение в ближайшее время, подав соответствующее ходатайство, поскольку арест накладывается для обеспечения исполнения приговора, а в данном случае приговор в отношении мертвого человека вынести нельзя", - пояснил защитник.

Гривцов добавил, что семья Вороненкова не возражает против окончания уголовного преследования в связи со смертью экс-депутата.

"Максакова, дети и мама Дениса не возражают о прекращении [уголовного преследования] из-за его смерти, и по закону дело должно быть прекращено", - подчеркнул юрист.

В свою очередь, срок следствия по делу о мошенничестве уже продлен до 24 октября.

Как известно, Вороненкова убили 23 марта возле гостиницы в Киеве, он был со своим охранником. Неизвестный открыл по ним огонь. Раненный охранник смог применить оружие в ответ и ранил нападавшего.

Убийца экс-депутата Госдумы Паршов умер в больнице.

Вороненков был свидетелем ГПУ по делу об измене экс-президента Виктора Януковича.

Следствие рассматривает приоритетной версию действий Российской Федерации.

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В июне суд арестовал на два месяца задержанного по делу об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова Ярослава Тарасенко, который привез Паршова на место убийства

"Украинская правда" в Threads

Темы: Вороненковсуд
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