Суд в Москві наклав арешт на майно вбитого Вороненкова

Басманний суд Москви наклав забезпечувальний арешт на майно вбитого в Києві колишнього депутата Держдуми Дениса Вороненкова.

Про це ТАСС повідомив його адвокат Андрій Гривцов.

"Басманний суд Москви наклав арешт на майно Вороненкова. У постанові йдеться про гаражний бокс, машиномісце і велику кількість коштовностей і чоловічих годинників, вилучених під час вийняття з сейфу його дружини Максакової", - сказав захисник.

Адвокат також заявив, що оскаржить це рішення в Мосміськсуді.

"Ми тільки сьогодні про це дізналися і оскаржимо це рішення найближчим часом, подавши відповідне клопотання, оскільки арешт накладається для забезпечення виконання вироку, а в даному випадку вирок щодо мертвої людини винести не можна", - пояснив захисник.

Гривцов додав, що сім'я Вороненкова не заперечує проти закінчення кримінального переслідування у зв'язку зі смертю екс-депутата.

"Максакова, діти і мама Дениса не заперечують щодо припинення [кримінального переслідування] через його смерть, і за законом справа повинна бути припинена", - підкреслив юрист.

У свою чергу, термін слідства у справі про шахрайство вже продовжений до 24 жовтня.

Як відомо, Вороненкова вбили 23 березня 2017 року біля готелю у Києві, він був із своїм охоронцем. Невідомий відкрив по них вогонь. Поранений охоронець зміг застосувати зброю у відповідь і поранив нападника.

Убивця – екс-боєць батальйону "Донбас" Павло Паршов помер у лікарні.

Вороненков був свідком ГПУ у справі про зраду екс-президента Віктора Януковича.

Слідство розглядає пріоритетною версію дій Російської Федерації.

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Суд заарештував на два місяці затриманого у справі про вбивство екс-депутата Держдуми РФ Вороненкова Ярослава Тарасенка, який привіз Паршова на місце вбивства.