Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд в Москві наклав арешт на майно вбитого Вороненкова

Вівторок, 1 серпня 2017, 23:14

Басманний суд Москви наклав забезпечувальний арешт на майно вбитого в Києві колишнього депутата Держдуми Дениса Вороненкова.

Про це ТАСС повідомив його адвокат Андрій Гривцов.

"Басманний суд Москви наклав арешт на майно Вороненкова. У постанові йдеться про гаражний бокс, машиномісце і велику кількість коштовностей і чоловічих годинників, вилучених під час вийняття з сейфу його дружини Максакової", - сказав захисник.

Адвокат також заявив, що оскаржить це рішення в Мосміськсуді.

"Ми тільки сьогодні про це дізналися і оскаржимо це рішення найближчим часом, подавши відповідне клопотання, оскільки арешт накладається для забезпечення виконання вироку, а в даному випадку вирок щодо мертвої людини винести не можна", - пояснив захисник.

Гривцов додав, що сім'я Вороненкова не заперечує проти закінчення кримінального переслідування у зв'язку зі смертю екс-депутата.

"Максакова, діти і мама Дениса не заперечують щодо припинення [кримінального переслідування] через його смерть, і за законом справа повинна бути припинена", - підкреслив юрист.

У свою чергу, термін слідства у справі про шахрайство вже продовжений до 24 жовтня.

Як відомо, Вороненкова вбили 23 березня 2017 року біля готелю у Києві, він був із своїм охоронцем. Невідомий відкрив по них вогонь. Поранений охоронець зміг застосувати зброю у відповідь і поранив нападника.

Убивця – екс-боєць батальйону "Донбас" Павло Паршов помер у лікарні.

Вороненков був свідком ГПУ у справі про зраду екс-президента Віктора Януковича.

Слідство розглядає пріоритетною версію дій Російської Федерації.

Читайте також "Довідка: Хто такий Вороненков і що він робив в Україні"

Суд заарештував на два місяці затриманого у справі про вбивство екс-депутата Держдуми РФ Вороненкова Ярослава Тарасенка, який привіз Паршова на місце вбивства.

"Українська правда" у Threads

Теми: Вороненковсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Усі новини...
Вороненков
Вбивство ексдепутата Держдуми Вороненкова: прокуратура оскаржила виправдувальний вирок
Суд оголосив вирок у справі про вбивство в Києві ексдепутата Держдуми Вороненкова
Вбивство Вороненкова: дебати завершено, судді пішли в нарадчу кімнату
Останні новини
12:14
По усій Україні лунає тривога – у повітрі російський МіГ
11:49
Росія утримує понад 100 цивільних українців, яким не винесли обвинувачень – правозахисниця
11:46
Заступник генсека НАТО скептично оцінює наміри Трампа вивести США з Альянсу
11:34
фотоУ Дніпрі є прильоти, на Сумщині пошкоджені понад 20 будинків – ОВА
11:12
Прем’єрка Сербії відкидає звинувачення у фальсифікації виборів та обіцяє подальший рух у ЄС
11:05
Тварини не їдять по два дні: на Харківщині фермер втік до Росії, кинувши 28 коней напризволяще
11:00
КолонкаВійськова Чорногуз – про мобілізацію та створення окремих жіночих підрозділів
10:56
Аргентина планує збільшувати номінали купюр після рекордної інфляції у 211%
10:45
Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей
10:44
У США знайшли скам'янілу шкіру рептилії, яка жила ще до появи динозаврів
Усі новини...
Реклама: