"Евровидение" изменило регламент из-за ситуации с Самойловой – СМИ

Организаторы "Евровидения" внесли изменения в регламент конкурса после инцидента с российской участницей Юлией Самойловой, которая не смогла принять участие в мероприятии из-за запрета въезда в Украину.

Об этом сообщает новостной сайт ESCToday.com со ссылкой на якобы заявление Европейского вещательного союза (EBU).

"Несомненно, конкурс песни Евровидение 2017 года в Киеве увидел ряд нежелательных инцидентов, многие из которых почти могли подтолкнуть к потенциальному переносу мероприятия за пределами принимающей страны – Украины. Это привело к некоторым изменениям и адаптации к правилам предстоящих конкурсов Евровидения", - говорится в статье.

Там пишут, что EBU якобы потребовали, чтобы страны-участницы не включали в свои делегации тех людей, которым запрещен въезд в принимающие страны.

Согласно сообщению, теперь в состав национальных жюри не должны входить лица, связанные каким-либо образом с участниками конкурса.

Кроме того, пишет сайт, в заявлении говорится, что в случае нарушений временных рамок со стороны национальных вещателей, EBU может передать организацию конкурса другом заказчику.

Также, утверждает ESCToday.com, в EBU якобы подчеркнули, что конкурс является неполитическим, а значит, политическая пропаганда, в том числе и в песнях, не допускается.

В то же время международный pr-менеджер "Евровидения" и начальник управления по связям с общественностью и СМИ в "UA:Перший" Виктория Сидоренко сообщила "Украинской правде", что официально Европейский вещательный союз такого заявления не делал.

"Такого заявления не обнародовано EBU", - подчеркнула она.

Сейчас редакция УП пытается выяснить, действительно ли EBU вносила такие изменения в свой регламент, и сообщит о результатах дополнительно.

Как известно, ESCToday.com - это новостной сайт, основанный фанатами Евровидения в 1999 году. Он публикует новости, опросы, интервью и рейтинги участников песенного конкурса.

В EBU подчеркнули, что конкурс является неполитическим, а значит политическая пропаганда, в том числе и песнях, запрещена.

23 июня стало известно об аресте в Швейцарии 15 миллионов евро, внесенных Украиной в качестве гарантии надлежащего проведения песенного конкурса "Евровидение" в 2017 году.

При этом основания для ареста и его инициатор названы не были.

26 июня Deutsche Welle сообщило, ссылаясь на собственные источники, что причиной ареста мог быть иск телеканала Euronews к НОТУ из-за того, что в 2014 году НТКУ инициировала прекращение сотрудничества с Euronews, после чего телеканал требовал взыскать с тогдашнего НТКУ, а ныне НОТУ неустойку в размере 10,59 млн евро.

В Европейском вещательном союзе изданию также отметили, что они не являются инициатором блокирования средств.

Как известно, Россию на Евровидении-2017 должна была представлять певица с ограниченными возможностями Юлия Самойлова.



Она в июне 2015 года выступала в оккупированном Россией Крыму и въехала туда без предупреждения украинской стороны.



СБУ запретила Самойловой въезд в Украину на три года.



Европейский вещательный союз предложил Первому каналу России транслировать выступление Самойловой, чтобы она могла принять участие в конкурсе. Однако вещатель отклонил это предложение.



Глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли отмечал, что Украина организовала международный песенный конкурс "Евровидение" на очень высоком уровне.

Председатель НОТУ Зураб Аласания заявил, что относительно Национальной общественной телекомпании Украины применят штрафные санкции за необеспечение участия в проведенном в Киеве международном песенном конкурсе "Евровидение-2017" участницы от Российской Федерации.