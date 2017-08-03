Заместителя председателя НАПК Радецкого оштрафовали на 6,8 тысяч грн

Днепровский районный суд Киева оштрафовал заместителя председателя Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК) Руслана Радецкого на 6,8 тыс. гривен за несообщение о потенциальном конфликте интересов.

Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщают Українські Новини.

Соответствующее решение судья Андрей Курило вынес в среду. Также Радецкий был оштрафован за совершение действий в условиях реального конфликта интересов.

Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Как известно, заместитель председателя Назка Руслан Радецкий мог повлиять на отсрочку проверки судьи райсуда столицы Кристины Тарасюк. Ранее эта судья в феврале приняла решение о невиновности Радецкого по делу об управлении автомобилем в нетрезвом состоянии.

Так, на Радецкого составили два админпротокола по ч. 1, 2 ст. 172-7 (Нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов) КоАП.

Ответственность за такое правонарушение - от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 1700 до 3400 грн.