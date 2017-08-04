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Суд позже будет решать, забирать ли 304 тысячи у Полякова

Пятница, 4 августа 2017, 16:26

Соломенский районный суд Киева перенес рассмотрение ходатайства о взыскании залога 304 тысяч гривен из народного депутата Максима Полякова в доход госбюджета на 8 августа, 14.30 час.

Такое решение приняла судья Владлена Лазаренко в пятницу.

"Объявить перерыв в судебном заседании до 8 августа, 14.30, чтобы предоставить защитникам возможность ознакомиться с материалами ходатайства и сделать копии", - отметила судья.

Защитники Полякова утверждали, что прокуроры САП не предоставили им материалы ходатайство о взыскании залога, поэтому они не могут участвовать в заседании.

Зато прокуроры утверждали, что они не обязаны вручать им это ходатайство, ведь это не избрание меры пресечения.

В то же время они согласились, что готовы предоставить адвокатам возможность сделать копии.

Как известно, перед заседанием суда Поляков заявил, что "юридически" ему не предлагали надеть браслет.

3 августа НАБУ призвал Полякова выполнить решение суда и надеть электронный браслет.Соломенский районный суд Киева избрал для Полякова залог в размере 304 000 гривен и обязал носить электронный браслет, а также сдать все загранпаспорта.

25 июля Поляков внес предназначенный судом залог.

При этом электронный браслет он не надел.

Роман Кравец, УП

Темы: судПоляков
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