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Саакашвили утверждает, что ГПУ не подавала материалы о лишении его гражданства

Пятница, 4 августа 2017, 23:04

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской областной госадминистрации Михеил Саакашвили заявляет, что в Генпрокуратуре Украины ему сообщили, что не направляли материалы, на основании которых его лишили гражданства Украины.

Об этом он сказал в интервью телеканалу ZIK по видеосвязи в пятницу вечером.

"Мы сделали запрос в Генеральную прокуратуру, потому что Миграционная служба ссылалась на нереальную прокуратуру. Вчера мы получили ответ Луценко, что Генеральная прокуратура Украины ничего общего с лишением меня гражданства не имеет", - заявил Саакашвили.

Кроме того, он отметил, что его адвокаты в настоящее время собирают все необходимые документы, связанные с прекращением его украинского гражданства, чтобы обжаловать такое решение в суде.

Как известно, 26 июля политики от Радикальной партии заявили о том, что экс-президента Грузии и бывшего председателя Одесской областной госадминистрации лишили гражданства Украины. Государственная миграционная служба Украины подтвердила факт лишения Саакашвили гражданства.

Сам Саакашвили накануне улетел в США. Он заявил, что будет добиваться возвращения в Украину.

Читайте также: Гражданин мира. Почему Порошенко забрал у Саакашвили украинский паспорт.

Интерфакс-Украина

Темы: СаакашвилиГенпрокуратура
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