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Саакашвілі стверджує, що ГПУ не подавала матеріали про позбавлення його громадянства

П'ятниця, 4 серпня 2017, 23:04

Колишній президент Грузії, екс-глава Одеської обласної держадміністрації Михеіл Саакашвілі заявляє, що в Генпрокуратурі України йому повідомили, що не доправляли матеріали, на підставі яких його позбавили громадянства України.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу ZIK по відеозв'язку в п'ятницю ввечері.

"Ми зробили запит до Генеральної прокуратури, тому що Міграційна служба посилалася на нереальну прокуратуру. Вчора ми отримали відповідь Луценка, що Генеральна прокуратура України нічого спільного з позбавленням мене громадянства не має", - заявив Саакашвілі.

Крім того, він зазначив, що його адвокати зараз збирають всі необхідні документи, пов'язані з припиненням його українського громадянства, щоб оскаржити таке рішення в суді.

Як відомо, 26 липня політики від Радикальної партії заявили про те, що екс-президента Грузії і колишнього голову Одеської обласної держадміністрації позбавили громадянства України. Державна міграційна служба України підтвердила факт позбавлення Саакашвілі громадянства.

Сам Саакашвілі напередодні полетів до США. Він заявив, що буде домагатися повернення в Україну.

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Інтерфакс-Україна

Теми: СаакашвіліГенпрокуратура
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